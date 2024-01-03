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بالصور من أبو ظبي.. هكذا يستعد أسود الرافدين لكأس آسيا
Alsumaria Tv
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أجرى المنتخب الوطني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، وحدة تدريبية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة 26 لاعباً وبحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال.
ويستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم، للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستحتضنها دولة قطر في الثاني عشر من الشهر الحالي وتستمر لغاية العاشر من شباط المقبل، وسيخوض لقاءً ودياً مع كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل.
أدناه صور تدريبات المنتخب..
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