بالصور من أبو ظبي.. هكذا يستعد أسود الرافدين لكأس آسيا

أدناه صور تدريبات المنتخب..

ويستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم، للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستحتضنها دولة قطر في الثاني عشر من الشهر الحالي وتستمر لغاية العاشر من شباط المقبل، وسيخوض لقاءً ودياً مع كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل.