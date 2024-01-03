رسمياً.. حسم مصير صفقة برشلونة

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قد ضم روكي إلى القائمة الرسمية للمباراة، قبل أن يسجله مسؤولو البارسا بشكل رسمي في رابطة الليجا.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعلنت رابطة الليجا بشكل رسمي تسجيل روكي في قائمة البلوجرانا خلال الموسم الحالي.وأوضحت الصحيفة أنه تم تسجيل روكي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وسيكون على برشلونة إعادة تسجيل عقده كاملا مرة أخرى في الصيف المقبل.يذكر أن برشلونة يعاني من أزمات مع قانون اللعب المالي النظيف، لذلك يواجه مشاكل في تسجيل اللاعبين الجدد في قائمته برابطة الليجا.وسبق أن خسر البارسا جهود نجمه التاريخي ليونيل ميسي، بسبب فشله في تسجيل عقده الجديد برابطة الليجا، بسبب تجاوز الفريق الكتالوني للحد الأقصى للرواتب وفقا لقانون اللعب المالي النظيف.