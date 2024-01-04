استقالة الجمل من تدريب النجف

وقال النجف في بيان رسمي: "قدم مدرب فريقنا حمزة الجمل اعتذاره رسميا إلى الهيئة الإدارية للنادي عن تكملة المشوار مع الفريق وعلل ذلك بظروف عائلية قاهرة".وأضاف: "إدارة نادينا ستعقد اجتماعا طارئا لاختيار مدرب للفريق في أسرع وقت.. كما نثمن جهود حمزة الجمل الكبيرة خلال فترة تدريبه لفريقنا وأنه عمل بظروف صعبة، ولا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا له، وتمنياتنا له بالتوفيق بمسيرته التدريبية متفهمين ظروفه الخاصة".وعمل حمزة الجمل مع النجف منذ بداية الموسم الحالي وقاد فريقه في 12 مباراة، حقق فيها الانتصار 3 مرات وتعادل في 4 مناسبات وخسر 5 لقاءات، ليحتل الترتيب ال 14 برصيد 13 نقطة.يذكر أن الدوري العراقي يشهد هذا الموسم تواجدا مميزا للمدربين العرب وهم: المصري حسام البدري مع الزوراء والتونسي شهاب الليلي (الشرطة) والأردني هيثم الشبول (نفط ميسان) والقطري طلال البلوشي (زاخو) علاوة على المستقيل حديثا حمزة الجمل.