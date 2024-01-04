رونالدو يتوج بجائزة جديدة للمرة الرابعة

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن كريستيانو حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر كانون الأول الماضي.وشارك رونالدو في 5 مباريات بالدوري في الشهر الماضي، حيث تمكن من التسجيل في 4 مواجهات، وأحرز 5 أهداف وصنع 2 آخرين.وأضافت: "البرتغالي فاز بالجائزة للمرة الرابعة (شباط وآب وأيلول وكانون الأول) منذ انضمامه للنصر".ويسعى كريستيانو إلى مواصلة ظهوره الجيد مع النصر لحصد بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق الوصافة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.يشار إلى أن رونالدو، توج بجائزة "مارادونا" ضمن جوائز جلوب سوكر 2023، بعدما تصدر قائمة هدافي العام الميلادي في العالم برصيد 54 هدفا.وحصد البرتغالي الجائزة المقدمة من مجلس دبي الرياضي، بعد منافسة شرسة مع الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينج هالاند.