Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تتهم بيونغ يانغ: ما يحدث تصعيد يثير القلق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انطلاق رالي داكار السعودية 2024

رياضة

2024-01-05 | 12:41
انطلاق رالي داكار السعودية 2024
المصدر:
وكالات
524 مشاهدة

أعلنت الجهة المنظمة لرالي داكار، اليوم الجمعة، عن انطلاق منافسات رالي داكار السعودية 2024، والذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، ويستمر حتى 19 من كانون الثاني الجاري، بمسافة تتخطى 7 آلاف و800 كلم.

ويتضمن الرالي 6 فئات، وهي: السيارات، الدراجات النارية، الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، إضافة إلى الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة "تشالنجر"، والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، إلى جانب فئة داكار كلاسيك، إذ شهد اليوم تقديم المركبات، وفقا لتقاليد الرالي.

وشهد اليوم بدء المرحلة التمهيدية من الرالي في محافظة العلا، والتي جرت منافساتها حول مخيم المبيت، ولمسافة 157 كلم، منها 27 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بمشاركة 585 متسابقا وملاحا، على متن 418 مركبة، إذ جرى خلال هذه المرحلة، ترتيب نتائج انطلاق المرحلة الأولى.

وسجل السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق أودي، أول الانتصارات في فئة السيارات، بفارق 23 ثانية عن الأمريكي سيث كوينتيرو سائق تويوتا جازو، يليهم الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق برودرايف بي آر إكس، وخلفه زميله في الفريق البرازيلي ماركوس بوجمارت، فيما أنهى القطري ناصر العطية سائق فريق برودرايف بي آر إكس، هذه المرحلة في المركز 12؛ بسبب خطأ في الملاحة.

وفي فئة الدراجات النارية، نجح الدراج الإسباني توشا شارينا سائق فريق مونستر إنرجي هوندا، بتحقيق فوزه الأول في رالي داكار، متفوقا على صاحب المركز الثاني الأسترالي دانيال ساندرز دراج فريق "جازجاز"، بواقع 12 ثانية، كما حل البتسواني روس برانش دراج فريق هيرو ثالثا، بفارق 19 ثانية عن المتصدر، بينما اكتفى الأرجنتيني كيفين بينافيدس دراج "ريد بل كيه تي إم" وحامل لقب النسخة الماضية بالمركز التاسع، بعد إنهائه المرحلة بفارق 56 ثانية.

من جانبه، نجح الدراج الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو، من فريق دراجون، في الوصول أولا في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، مبتعدا عن مواطنه مانويل أندوخار دراج فريق دراجون رالي بواقع 28 ثانية، أما الفرنسي أليكساندر جيرو دراج ياماها حامل لقب النسخة الماضية، فقد جاء ثالثا، بفارق دقيقة و14 ثانية عن المتصدر.

واستطاع البولندي إريك جوكزال سائق فريق إنرجي لانيا حامل لقب العام الماضي في فئة تي 4، الحصول على المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية النموذجية، متفوقا على زميله ميشال جوكزال بـ20 ثانية، ليكمل البريطاني كريس ميكه سائق فريق "جرالي" عقد المراكز الثلاثة، بينما وصل الأمريكي أوستن جونز سائق فريق "كان إم فاكتوري" وحامل لقب النسخة الماضية في المركز الـ24، متأخراً بثلاث دقائق عن المتصدر.

وحسم الفرنسي كزافييه دي سولتريه سائق فريق "إس إل آر"، الفوز في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، متقدما على البرتغالي جواو فيريرا سائق فريق "كان أم فاكتوري" بفارق 15 ثانية، وعلى زميله في فريق "إس إل آر"، الفرنسي فلورنت فايساد بفارق 22 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، وضع الهولندي يانوس فان كاسترين سائق فريق "بوس ماكينري تيم دي روي" حامل لقب الفئة بنسختها السابقة، بصمته في الاختبار الأول، متقدما بفارق 16 ثانية أمام التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق "إنستافوركس لوبرايس براجا"، فيما أحكم الهولندي ميتشل فان دن برينك، سيطرته على المركز الثالث بفارق 45 ثانية عن المتصدر.

وتنطلق غدا السبت، منافسات المرحلة الأولى، والتي تمتد من العلا وحتى الحناكية، بمسافة 541 كيلو مترا، منها 414 كيلو مترا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
بينهم قيادي بارز.. ارتفاع حصيلة انفجار بغداد إلى 8 اشخاص بين شهيد وجريح (صور)
22.02%
04:48 | 2024-01-04
بينهم قيادي بارز.. ارتفاع حصيلة انفجار بغداد إلى 8 اشخاص بين شهيد وجريح (صور)
04:48 | 2024-01-04
شاهد الدمار الذي حل بعجلة &quot;السعيدي&quot; بعد قصفها بمسيرة (فيديو)
19.34%
05:46 | 2024-01-04
شاهد الدمار الذي حل بعجلة "السعيدي" بعد قصفها بمسيرة (فيديو)
05:46 | 2024-01-04
عشرات الاطنان ومئات الاف الدولارات.. ماذا تعرف عن استيراد العراق من لحم الخنزير؟
17.26%
04:18 | 2024-01-04
عشرات الاطنان ومئات الاف الدولارات.. ماذا تعرف عن استيراد العراق من لحم الخنزير؟
04:18 | 2024-01-04
استهداف مقر للنجباء واستشهاد قيادي كبير.. السومرية تكشف تفاصيل انفجار بغداد (صور)
Play
14.99%
04:01 | 2024-01-04
استهداف مقر للنجباء واستشهاد قيادي كبير.. السومرية تكشف تفاصيل انفجار بغداد (صور)
04:01 | 2024-01-04
ليس آمر لواء.. من هو القيادي في النجباء &quot;أبو تقوى&quot; الذي استشهد اليوم؟
13.64%
05:35 | 2024-01-04
ليس آمر لواء.. من هو القيادي في النجباء "أبو تقوى" الذي استشهد اليوم؟
05:35 | 2024-01-04
أول تعليق أمريكي على قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد
12.74%
08:14 | 2024-01-04
أول تعليق أمريكي على قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد
08:14 | 2024-01-04
المزيد
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بغداد.. عصابة تسرق السيارات وتبيعها للمواطنين بارقام مزورة‎
Play
بغداد.. عصابة تسرق السيارات وتبيعها للمواطنين بارقام مزورة‎
05:38 | 2024-01-05
بالفيديو: مناطق في العاصمة تشكو من انقطاع الماء الصافي وتلجأ الى الآبار
Play
بالفيديو: مناطق في العاصمة تشكو من انقطاع الماء الصافي وتلجأ الى الآبار
03:31 | 2024-01-05
تعديلات جديدة تنتظر قانون الموازنة الثلاثية والاقليم يضع مواده في الحسبان
Play
تعديلات جديدة تنتظر قانون الموازنة الثلاثية والاقليم يضع مواده في الحسبان
14:36 | 2024-01-04
حملة "الذوق العام" لاعادة الرونق لشوارع العاصمة‎.. فيديو
Play
حملة "الذوق العام" لاعادة الرونق لشوارع العاصمة‎.. فيديو
13:27 | 2024-01-04
إصلاحيات كردستان تطبق نظام "الإجازة المنزلية" لعشرات السجناء مقابل كفالة
Play
إصلاحيات كردستان تطبق نظام "الإجازة المنزلية" لعشرات السجناء مقابل كفالة
06:00 | 2024-01-04
المستشفيات في صلاح الدين تعاني من نقص حاد بالادوية
Play
المستشفيات في صلاح الدين تعاني من نقص حاد بالادوية
05:30 | 2024-01-04
شوارع منطقة الاعظمية تعاني من الاهمال والاهالي يناشدون
Play
شوارع منطقة الاعظمية تعاني من الاهمال والاهالي يناشدون
05:00 | 2024-01-04
الخبراء الاجانب يواجهون صعوبات بمنحهم الاقامة في العراق
Play
الخبراء الاجانب يواجهون صعوبات بمنحهم الاقامة في العراق
04:29 | 2024-01-04
استهداف مقر للنجباء واستشهاد قيادي كبير.. السومرية تكشف تفاصيل انفجار بغداد (صور)
Play
استهداف مقر للنجباء واستشهاد قيادي كبير.. السومرية تكشف تفاصيل انفجار بغداد (صور)
04:01 | 2024-01-04
تراجع تدفق المياه من دول المنبع يشكّل هاجس قلق
Play
تراجع تدفق المياه من دول المنبع يشكّل هاجس قلق
04:00 | 2024-01-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.