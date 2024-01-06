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القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة بكأس آسيا 2023.. العراق في هذه المرتبة

رياضة

2024-01-06 | 02:50
القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة بكأس آسيا 2023.. العراق في هذه المرتبة
2,091 مشاهدة


السومرية نيوز – رياضة

تواجه المنتخبات العربية اختبارًا قويًا خلال نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني وحتى 10 فبراير/ شباط القادمين، حيث تنتظر النجوم العرب تحديات صعبة من أجل حصد لقب البطولة القارية.

وكعادة بطولات كأس آسيا على مر العصور، تسيطر المنتخبات التقليدية الكبيرة على ترشيحات حصد اللقب؛ بفضل تاريخها المميز في المسابقة، إلى جانب تشكيلاتها الزاخرة بالنجوم والمواهب، والتي تجعلها الأغلى بين كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت أسعار اللاعبين بشكل كبير، مما يجعل تشكيلات كأس آسيا 2023 هي الأغلى في تاريخ البطولة، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" المُختص في انتقالات اللاعبين وإحصائياتهم، وتحديد القيمة السوقية لهم، مُعتمدًا على عدة عوامل.

وفي السطور التالية، يُسلط "winwin" الضوء على القيمة السوقية للمنتخبات واللاعبين العرب المُشاركين في كأس آسيا 2023، ومقارنتها بالأعلى في القارة الصفراء، علمًا أن وضع الترتيب يستند كليًّا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

المنتخب الإماراتي الأعلى عربيًا في القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعبي المنتخب الإماراتي حاليًا 32.65 مليون يورو، وهو المنتخب الأعلى عربيًا في القيمة السوقية ضمن منتخبات بطولة كأس آسيا 2023، يليه المنتخب السعودي بـ24.95 مليون يورو، ثم المنتخب السوري بـ16.33 مليون يورو.

ويأتي المنتخب القطري رابعًا بقيمة سوقية وصلت إلى 15.93 مليون يورو، ثم الأردن بـ13.28 مليون يورو، يليه المنتخب العراقي بـ11.63 مليون يورو، مقابل 9.55 مليون يورو لمنتخب البحرين صاحب المرتبة السابعة، فيما يأتي المنتخب العماني بالمركز الثامن، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 8.48 مليون يورو، وتأتي لبنان بالمرتبة التاسعة بـ7.70 مليون يورو، وفلسطين بالمركز العاشر بقيمة سوقية وصلت إلى 6.58 مليون يورو.

أفضل 10 منتخبات قيمة سوقية في كأس آسيا 2023
يتصدر المنتخب الياباني قائمة أعلى منتخبات كأس آسيا 2023، بالنسبة للقيمة السوقية للاعبيه، والتي تصل إلى 316.95 مليون يورو، قبل أيام قليلة على انطلاق "المعترك القاري"، ثم يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بـ193 مليون يورو.

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث بـ51.58 مليون يورو، مقابل 40.90 مليون يورو لمنتخب أستراليا صاحب المرتبة الرابعة، فيما يأتي منتخب الإمارات بالمركز الخامس، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 32.65 مليون يورو.

وجاءت أوزباكستان بالمركز السادس بـ31.65 مليون يورو، ثم السعودية بـ24.95 مليون يورو، وسوريا بـ16.33 مليون يورو، تليها قطر بـ15.93 مليون يورو، وفي المركز العاشر منتخب الأردن بـ13.28 مليون يورو، والعراق في المرتبة الحادية عشر بـ11.63 مليون يورو.

صراع القيمة السوقية بين اللاعبين في آسيا
يعتلي لاعب المنتخب الأردني لائحة أفضل اللاعبين العرب حاليًا من حيث القيمة السوقية في قارة آسيا، بـ6 ملايين يورو، بالتساوي مع فابيو ليما، اللاعب ذي الأصل البرازيلي الذي يُدافع عن قميص المنتخب الإماراتي، ويأتي بالمركز الثاني النجم القطري أكرم عفيف بـ4.5 مليون يورو، بالتساوي مع السوري عمر خريبين، ثم المهاجم السعودي فراس البريكان بالمركز الثالث بـ4 مليون يورو.

وفيما يخص قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في آسيا بشكل عام، يأتي الياباني تاكيفوسا كوبو بالصدارة بـ60 مليون يورو، بالتساوي مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، ثم الياباني كاورو ميتوما بـ50 مليون يورو، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

ويحتل الياباني تاكاهيرو تومياسو المركز الثالث بقيمة سوقية وصلت إلى 30 مليون يورو، يليه مواطنه هيروكي إيتو بـ22 مليون يورو، بالتساوي مع نجمي كوريا الجنوبية هوانغ هي تشان ولي كانغ إن.
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