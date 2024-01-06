القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة بكأس آسيا 2023.. العراق في هذه المرتبة

وكعادة بطولات كأس آسيا على مر العصور، تسيطر المنتخبات التقليدية الكبيرة على ترشيحات حصد اللقب؛ بفضل تاريخها المميز في المسابقة، إلى جانب تشكيلاتها الزاخرة بالنجوم والمواهب، والتي تجعلها الأغلى بين كل المنتخبات المشاركة في البطولة.وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت أسعار اللاعبين بشكل كبير، مما يجعل تشكيلات كأس آسيا 2023 هي الأغلى في تاريخ البطولة، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" المُختص في انتقالات اللاعبين وإحصائياتهم، وتحديد القيمة السوقية لهم، مُعتمدًا على عدة عوامل.وفي السطور التالية، يُسلط "winwin" الضوء على القيمة السوقية للمنتخبات واللاعبين العرب المُشاركين في كأس آسيا 2023، ومقارنتها بالأعلى في القارة الصفراء، علمًا أن وضع الترتيب يستند كليًّا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعبي المنتخب الإماراتي حاليًا 32.65 مليون يورو، وهو المنتخب الأعلى عربيًا في القيمة السوقية ضمن منتخبات بطولة كأس آسيا 2023، يليه المنتخب السعودي بـ24.95 مليون يورو، ثم المنتخب السوري بـ16.33 مليون يورو.ويأتي المنتخب القطري رابعًا بقيمة سوقية وصلت إلى 15.93 مليون يورو، ثم الأردن بـ13.28 مليون يورو،مقابل 9.55 مليون يورو لمنتخب البحرين صاحب المرتبة السابعة، فيما يأتي المنتخب العماني بالمركز الثامن، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 8.48 مليون يورو، وتأتي لبنان بالمرتبة التاسعة بـ7.70 مليون يورو، وفلسطين بالمركز العاشر بقيمة سوقية وصلت إلى 6.58 مليون يورو.يتصدر المنتخب الياباني قائمة أعلى منتخبات كأس آسيا 2023، بالنسبة للقيمة السوقية للاعبيه، والتي تصل إلى 316.95 مليون يورو، قبل أيام قليلة على انطلاق "المعترك القاري"، ثم يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بـ193 مليون يورو.ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث بـ51.58 مليون يورو، مقابل 40.90 مليون يورو لمنتخب أستراليا صاحب المرتبة الرابعة، فيما يأتي منتخب الإمارات بالمركز الخامس، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 32.65 مليون يورو.وجاءت أوزباكستان بالمركز السادس بـ31.65 مليون يورو، ثم السعودية بـ24.95 مليون يورو، وسوريا بـ16.33 مليون يورو، تليها قطر بـ15.93 مليون يورو، وفي المركز العاشر منتخب الأردن بـ13.28 مليون يورو، والعراق في المرتبة الحادية عشر بـ11.63 مليون يورو.