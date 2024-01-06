تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة الشمشون الكوري ودياً

تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمواجهةِ منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بتوقيت بغداد.





وجاءت التشكيلة وفق الأتي:



جلال حسن، علي عدنان، سعد ناطق، ميرخاس دوسكي، حسين علي، أسامة رشيد، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، منتظر ماجد ، علي جاسم ، مهند علي.