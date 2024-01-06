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تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة الشمشون الكوري ودياً
Alsumaria Tv
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تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمواجهةِ منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بتوقيت بتوقيت بغداد.
وجاءت التشكيلة وفق الأتي:
جلال حسن، علي عدنان، سعد ناطق، ميرخاس دوسكي، حسين علي، أسامة رشيد، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، منتظر ماجد ، علي جاسم ، مهند علي.
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