ريال مدريد ينعى أيقونة البرازيل

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يُعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم العميق لوفاة ماريو خورخي لوبو زاجالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية".وأضاف: "يعرب ريال مدريد عن تعازيه وحبه لعائلته وزملائه والأندية التي لعب لها وجميع أحبائه".وتابع: "لعب زاجالو مع نادي أمريكا إف سي وفلامنجو وبوتافوجو، وأصبح بطل العالم مع المنتخب البرازيلي في عامي 1958 و1962".وواصل: "لدى زاجالو مسيرة كمدرب جعلته أسطورة على مقاعد البدلاء، حيث درب العديد من الفرق البرازيلية وفي الشرق الأوسط".وأردف: "كمدرب للبرازيل، أصبح بطل العالم في عام 1970، وكوبا أمريكا وكأس القارات في عام 1997، وفي عام 1994 أصبح أيضًا بطل العالم كمساعد لمدرب البرازيل وقتها كارلوس ألبرتو باريرا، وبذلك أصبح بطل العالم 4 مرات، كما قاد المنتخب السعودي وفاز بكأس آسيا عام 1984".واختتم: "توفي زاجالو عن عمر يناهز 92 عامًا.. ارقد في سلام".