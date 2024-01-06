العراق يخسر ودياً أمام كوريا الجنوبية

خسر منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية، بهدف نظيف، في مباراة ودية جمعت المنتخبين في ملعب جامعة نيويورك بدولة الامارات العربية المتحدة.

وسجل هدف كوريا الجنوبية الوحيد ليّ جاي سونغ في الدقيقة (40) من عمر اللقاء.



وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا التي ستنطلق في الدوحة يوم الجمعة المقبل.

