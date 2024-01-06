بشأن نيمار.. برشلونة يعطل خطة الهلال

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد استفسر الهلال للمرة الثانية هذا الموسم، عن إمكانية التوقيع مع البرازيلي رافينيا جناح برشلونة.وأشارت إلى أن برشلونة رفض رحيل رافينيا في الشتاء، بسبب استحالة ضم بديل مناسب له.وتابعت "من المحتمل بيع رافينيا في صيف 2024، لأن البارسا بحاجة للتخلي عن 3 لاعبين بارزين على الأقل لزيادة هامش الرواتب وإبرام صفقات جديدة".وأوضحت "الهلال استفسر عن رافينيا في المرة الأولى خلال شهر آب الماضي، لكن اللاعب لم يرغب في مغادرة برشلونة في ذلك الوقت".وذكرت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي للبارسا، فضل استمرار رافينيا عقب الرحيل الصادم لعثمان ديمبلي.وكشفت أن نيوكاسل أراد أيضًا ضم رافينيا، لكن برشلونة قد يفضل العرض الأكبر من الدوري السعودي.