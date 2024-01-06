نالها صلاح ورونالدو.. ماهي الجائزة المستعصية على ميسي؟

ليونيل ميسي على الصعيد الفردي تُوج بجائزة الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، وهو الأكثر حصولا عليها.وعلى الصعيد الجماعي حصد العديد من الألقاب مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، وبينها كأس العالم 2022، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.وفي تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، ذكرت أن ليونيل ميسي لم يحصل بعد على جائزة "القدم الذهبية" المرموقة.تم تقديم جائزة القدم الذهبية لأول مرة في عام 2003، وتهدف إلى تكريم اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 28 عامًا أو أكثر.وبموجب قواعد الجائزة، يمكن للاعبين الحصول على الجائزة مرة واحدة فقط خلال مسيرتهم الكروية.لكن من اللافت للنظر أن ميسي لم يحصل عليها، على الرغم من أهليته للفوز بها في النسخ السبع الأخيرة.وفاز حارسا المرمى الفائزان بكأس العالم؛ جيانلويجي بوفون وإيكر كاسياس، بالجائزة في عامي 2016 و2017، بينما فاز المهاجم إديسون كافاني بالجائزة في العام التالي 2018.كما حصل الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة في عام 2019، بعد عام واحد من فوزه بجائزة البالون دور (الكرة الذهبية) للمرة الأولى.وتفوق على ميسي غريمه التقليدي، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حيث حصد الجائزة في عام 2020 عندما كان يلعب مع يوفنتوس الإيطالي.وفاز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بأحدث نسختين، وتحديدا في عامي 2021 و2022.وأعلن منظمو الجائزة أن النسخة الأخيرة منها سيتم منحها في الصيف، بعد أن تم تقديمها سابقًا في نهاية العام التقويمي.وذكرت "ديلي ميل" أنه من المرجح أن يتنافس ميسي للفوز بجائزة 2023 عندما يعلن المنظمون قائمة الترشيحات، نظرًا لأنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية.وساعد صاحب الـ36 عامًا فريقه السابق باريس سان جيرمان في الحصول على لقب الدوري الفرنسي في موسمه الأخير مع النادي الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.فضلا عن ميسي، يعد كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، ومهاجم ريال مدريد السابق كريم من بين اللاعبين البارزين الذين لم يفوزوا بالجائزة.يذكر أنه تم منح جائزة "القدم الذهبية" لأول مرة للأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو في عام 2003، وكان رايان جيجز ورونالدينيو والظاهرة رونالدو من بين الفائزين البارزين، مع العلم أن حفل توزيع الجوائز يقام في مدينة موناكو الفرنسية.