صفقة مرتقبة لبرشلونة.. هذه تفاصيلها

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التخلص من مدافعه الفرنسي رافائيل فاران.وانضم فاران لصفوف مانشستر يونايتد، قادما من ريال مدريد في صيف 2021.وأضافت الصحيفة "فاران يمثل عبئا كبيرا على مدربه إريك تين هاج، الذي يعتبره لاعبا مثيرا للمشاكل، ويرغب في إبعاده عن الفريق، مثل سانشو".وأشارت "مانشستر يونايتد عرض على برشلونة، فكرة التعاقد مع فاران، خاصة وأن ريال مدريد لا ينوي استعادة اللاعب رغم حاجته لمدافع جديد".ولا ينوي ريال مدريد، دفع أكثر من 10 ملايين إسترليني لتعزيز دفاعه، في حين عرض المان يونايتد، فاران، على برشلونة، مقابل 20 مليون إسترليني.ويسعى مانشستر يونايتد حاليا لخفض فاتورة الأجور، وإعادة تنظيم فريقه، لمحاولة إنقاذ موسمه الكارثي.