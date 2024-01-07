بينها لاعبان عراقيان.. تعرف على التشكيلة التاريخية لبطولة كأس آسيا

لا يمكن وضع التشكيلة التاريخية لكأس آسيا من دون الهدّاف الأيقوني للمسابقة، الإيراني علي دائي، الذي يتربّع على قمّة المسجلين بواقع 14 هدفًا، ومع ذلك لم يحرز دائي الكأس، إذ توقفت مشاركاته الثلاث عند حدود نصف النهائي.إلى جانب دائي، هناك السعودي ماجد عبد الله والعراقي يونس محمود، فالأول قاد بلاده لحصد اللقب مرّتين متتاليتين في 1984 و1988، أمّا الثاني فجلب الكأس للعراق في 2007، ويُعد اللاعب الوحيد الذي سجّل في 4 نسخ مختلفة من البطولة.في الوسط، فيوجد نجم الوسط الإيراني برويز قليج خاني؛ إذ كان اللاعب الوحيد الحائز على الكأس 3 مرّات، في نسخ 1968 و1972 و1976، فضلًا عن اختياره أفضل لاعب إيراني في تلك الحقبة 3 مرّات، ودخل التشكيل المثالي لكأس آسيا مرتين.إلى جانب قليج خاني في الوسط، العراقي نشأت أكرم الفائز بالكأس في نسخة 2007 التي شهدت تقديمه أداءً استثنائيًّا، والياباني كيسوكي هوندا الذي قاد (الساموراي) للقب 2011، ولعب إجمالًا نسختين سجّل خلالهما 4 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة.ثنائية قلب الدفاع، لقائد المنتخب السعودي صالح النعيمة الحائز على كأس آسيا في 1984 و1988، والذي اختير أفضل مدافع في النسختين، والياباني يوجي ناكازاوا الذي قاد بلاده لحصد لقبي 2000 و2004 والمركز الثالث بنسخة 2007.في مركز الظهير الأيسر، الياباني يوتي ناغاتومو الذي قدّم 3 تمريرات حاسمة في تتويج منتخب بلاده بنسخة 2011، ثم عاد ووصل معه إلى نهائي 2019، وفي مركز الظهير الأيمن حضر اسم الإيراني مهدي مهدافيكيا، الذي وصل إلى نصف النهائي في نسختي 1996 و2004، ليستحق دخول التشكيلة التاريخية لكأس آسيا.في مركز حراسة المرمى، فهو السعودي محمد الدعيع الذي حافظ على نظافة شباكه 4 مرّات من 6 مباريات في نسخة 1996، حينما قاد السعودية للقب، ثم قاد بلاده لنهائي 2000، وفي كلتا النسختين حصد جائزة أفضل حارس مرمى.وسيطرت السعودية واليابان وإيران على التشكيلة التاريخية لكأس آسيا، بواقع 3 لاعبين من كل منتخب، فيما اختير لاعبان اثنان من العراق؛ هما نشأت أكرم ويونس محمود قائدا ملحمة 2007.