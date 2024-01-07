شابة عراقية "كفيفة" تناشد لحضور كأس آسيا: مباراة واحدة على الأقل (فيديو)

"ديار" طلبة جامعية مرحلة الأولى آداب إنكليزي وعاشقة لكرة القدم وخصوصاً للمنتخب الوطني العراقي وكانت حاضرة في كأس الخليج التي أقيمت في محافظة البصرة وتوج أسود الرافدين به.وتقول الشابة "ديار" في مناشدتها، "أريد ان أوصل رسالة للقائمين على بطولة كأس آسيا والاتحاد العراقي لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة ودولة قطر، بتسهيل وصولي الى قطر والتواجد في مباريات البطولة".وتضيف ديار وهي مرتدية قميص المنتخب العراقي، "أعلم ان المعنيين لم يقصروا عند سماع مناشدتي وأريد الحضور مباراة واحدة على الأقل بطولة كأس آسيا".يذكر أن المنتخب العراقي يخوض منافسات كأس آسيا 2023 بقطر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام.