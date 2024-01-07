بعد الخسارة من كوريا الجنوبية.. مشاهد من تدريبات "أسود الرافدين" في أبو ظبي

وبحسب بيان للاتحاد العراقي، قسمت التمرينات على مجموعتين، الأولى جاءت استشفائيةً، وبإشراف الجهاز البدنيّ المؤلف من خافير برنادوت ومانولو سولادو، واقتصرت تحديداً على الذين اشتركوا دقائقَ أكثر من بقية زملائهم في مواجهةِ الأمس ضد منتخب كوريا الجنوبية، بينما كانت تدريباتُ المجموعة الثانية بإشراف الجهاز الفنيّ، وتضمنت جوانبَ تكتيكيةً مع تطبيق مفرداتٍ فنيةٍ حسب توجيهات الملاك التدريبيّ.وقد سبق انطلاق التدريبات محاضرة من قبل المدرب خيسوس كاساس تحدثَ فيها عن أهم الملاحظاتِ التي دوّنتها مفكرته عن مواجهة الأمس، على أمل أن يكونَ هناك اليوم تحليلٌ فنيّ مفصل لشريطِ المباراة للجهاز الفني للحديث بالتفاصيل الفنيّة، وعن الأخطاء التي ارتكبت ومدى إمكانية معالجتها، إضافةً إلى تشخيص بعض الجوانب التي نفذت بطريقةٍ إيجابية، وفقا للبيان.