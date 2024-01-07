رغم جلوسه على الدكة.. بيلينغهام يخطف الأضواء خلال مباراة الريال (فيديو)

تمكن لاعب ريال مدريد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، من خطف الأضواء بلفتة إنسانية رائعة مع أحد الأطفال من حاملي الكرات خلال مباراته أمام مضيفه "أراندينا" ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ولم يشارك جود بيلينغهام في هذه المباراة، وكان جالسا على دكة البدلاء متغطيا ببطانية، وعندما لاحظ أن طفلا من جامعي الكرات يشعر بالبرد الشديد، ذهب إليه ومنحه بطانيته، لينال هذا الفعل استحسان وتصفيق الجماهير في المدرجات.