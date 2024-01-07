تمهيداً لانضمامه.. فتح خطوط الاتصال بين صلاح والهلال

كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي الهلال السعودي فتحوا خطوط الاتصال مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة اتحاد جدة الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم، لتمسك ليفربول بخدمات النجم المصري.

وذكر موقع "لو سبورت 10" الفرنسي، المهتم بأخبار الميركاتو، اليوم الأحد، أن الهلال، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بدأ التفاوض مع صلاح، فيما يخطط الاتحاد لمحاولة جديدة مع اللاعب خلال الأسابيع المقبلة.

ويرتبط صلاح مع ليفربول بعقد يمتد حتى حزيران 2025.

وينتظم صلاح في معسكر المنتخب المصري بالقاهرة، استعدادا لخوض كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث يسعى اللاعب للتتويج بأول ألقابه الدولية.