السيتي يحتفل بعودة دي بروين بخماسية في مرمى هيديرسفيلد

وأحرز النجم الإنجليزي فيل فودين هدفين لأصحاب الأرض، الأول والرابع في الدقيقتين (33 و65) على ملعب "الاتحاد".بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من اللاعبين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والنرويجي أوسكار بوب، والبلجيكي جيريمي دوكو، في الدقائق (37، 58، 74) على الترتيب.وشارك النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، وذلك بعد عودته من الإصابة غاب على إثرها لفترة طويلة.يذكر أن فريق مانشستر سيتي فاز باللقب في الموسم الماضي، على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد، بفوزه عليه (2-1) في النهائي الذي جمعهما يوم السبت 3 يونيو 2023، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.بينما يلعب فريق هيديرسفيلد تاون في دوري البطولة الإنجليزية، ويحتل المركز الـ21 برصيد 25 نقطة، بعد انتهاء منافسات الجولة الـ26 من الدوري.