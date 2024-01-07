بعيداً عن ريال مدريد.. مبابي يبدأ التفكير بخيارات أخرى

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أنَّ مبابي لا تعجبه محاولات ريال مدريد للتعاقد معه مجانًا، وبدأ التفكير في خيارات أخرى مثل ليفربول الإنجليزي.وأضافت أن كيليان، 25 عامًا، لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره في ظل منح النادي الملكي مهلة للاعب تنتهي منتصف الشهر الجاري.كما ذكر موقع "ذا أتلتيك" أن ريال مدريد، قدم عرضًا لمبابي بشروط وامتيازات مالية أقل من المعروض عليه في 2022.أما صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فذكرت أن إدارة باريس لم تفقد الأمل تمامًا في تجديد التعاقد مع مبابي، وأنَّ عدم إعجاب اللاعب بسياسة النادي الملكي ربما تحقق أمل إدارة الخليفي.وأكدت "تايمز"، أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع النجم الباريسي وأن كيليان مبابي لم يغلق الباب تماما أمام هذا الخيار.وختمت تقريرها بالقول إن الوجهة المقبلة لمبابي ربما تكون "ليفربول أو ناد إنجليزي آخر".