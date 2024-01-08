بنزيما يريد العودة لريال مدريد في الموسم الحالي

وتعرض بنزيما لانتقادات حادة من مشجعي الاتحاد بسبب تراجع مستواه، وصدمة الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد كشف مقربون من بنزيما، أنه نادم على ترك ريال مدريد، كما أنه لا يمانع العودة للميرنجي لخوض 6 أشهر معه حتى نهاية الموسم الحالي.وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تحقيق رغبة بنزيما أمر مستحيل، لأن اتحاد جدة لن يوافق على رحيله مطلقا في الشتاء.ونوهت "الكلمة الأخيرة لعودة بنزيما إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".وأوضحت أن إدارة الملكي ترى أن العودة السريعة للمهاجم الفرنسي عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي.وجرى تجديد عقد بنزيما تلقائيا لمدة عام إضافي عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانا قبل انتهاء العقد.