Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انقطاع الكهرباء يوقف مباراة في كأس إسبانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسمياً.. منتخب البرازيل يعلن عن مدربه الجديد

رياضة

2024-01-08 | 04:39
رسمياً.. منتخب البرازيل يعلن عن مدربه الجديد
1,404 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي ساو باولو، رحيل المدرب دوريفال جونيور، الذي تقدم باستقالته، من أجل قيادة منتخب البرازيل.

وقال دوريفال جونيور، في بيان نشره النادي البرازيلي: "كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي (قيادة المنتخب)، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين في ساو باولو".

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أشكركم على كونكم جزءاً من هذه الفترة المهمة، وأتوجه أيضاً بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة".

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على رأس المرشحين لقيادة البرازيل، لكنه وقع على عقد جديد مع الميرنجي حتى صيف 2026.

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. سجلت انخفاضاً
22.28%
02:30 | 2024-01-07
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. سجلت انخفاضاً
02:30 | 2024-01-07
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
20.4%
06:08 | 2024-01-08
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
06:08 | 2024-01-08
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
17.59%
10:49 | 2024-01-06
اول تعليق لكاساس بعد خسارة المنتخب وديا امام كوريا الجنوبية
10:49 | 2024-01-06
صلاح الدين.. استشهاد وإصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم مسلح
15.34%
13:13 | 2024-01-06
صلاح الدين.. استشهاد وإصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم مسلح
13:13 | 2024-01-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
13.69%
02:46 | 2024-01-08
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
02:46 | 2024-01-08
حديث إيراني جديد يخص اغتيال سليماني: 3 متهمين رئيسيين
10.7%
16:06 | 2024-01-07
حديث إيراني جديد يخص اغتيال سليماني: 3 متهمين رئيسيين
16:06 | 2024-01-07
المزيد
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أزمة الجفاف تضع العراق ضمن المنطقة الحمراء بمؤشر الاجهاد المائي
Play
أزمة الجفاف تضع العراق ضمن المنطقة الحمراء بمؤشر الاجهاد المائي
05:00 | 2024-01-08
الشركات في البصرة تتعرض الى سحب المشاريع
Play
الشركات في البصرة تتعرض الى سحب المشاريع
04:30 | 2024-01-08
سائقو القطارات يشكون من تعرضهم لحوادث مرورية واعمال تخريب
Play
سائقو القطارات يشكون من تعرضهم لحوادث مرورية واعمال تخريب
03:59 | 2024-01-08
البنك المركزي يواصل اجراءاته لضبط السوق
Play
البنك المركزي يواصل اجراءاته لضبط السوق
03:30 | 2024-01-08
كربلاء .. الاوساط الشعبية تطالب بحسم المصادقة على الفائزين في مجالس المحافظات
Play
كربلاء .. الاوساط الشعبية تطالب بحسم المصادقة على الفائزين في مجالس المحافظات
03:00 | 2024-01-08
مزارعو النجف يطالبون بايقاف التجاوزات على الأراضي
Play
مزارعو النجف يطالبون بايقاف التجاوزات على الأراضي
02:30 | 2024-01-08
البرلمان يستأنف أعماله .. استحقاقات مهمة تنتظر الحسم
Play
البرلمان يستأنف أعماله .. استحقاقات مهمة تنتظر الحسم
13:00 | 2024-01-07
ابنة وائل الدحدوح تُحمل والدها أمانة بعد استشهاد شقيقها
Play
ابنة وائل الدحدوح تُحمل والدها أمانة بعد استشهاد شقيقها
11:04 | 2024-01-07
شابة عراقية "كفيفة" تناشد لحضور كأس آسيا: مباراة واحدة على الأقل (فيديو)
Play
شابة عراقية "كفيفة" تناشد لحضور كأس آسيا: مباراة واحدة على الأقل (فيديو)
05:09 | 2024-01-07
بالفيديو من البصرة.. إنقاذ جاموس سقط في حوض للنفط
Play
بالفيديو من البصرة.. إنقاذ جاموس سقط في حوض للنفط
14:28 | 2024-01-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.