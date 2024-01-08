ماني يودع العزوبية قبيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

ووفقا لموقع "essentiallysports"، فإن "ماني تزوج أمس الأحد من فتاة تدعى عائشة تامبا".وذكر الموقع أن "علاقة ماني وتامبا كانت سرية لعدة سنوات، قبل أن يعلنا زواجهما أمس الأحد".وأشار الموقع إلى أن "تامبا تنحدر من خلفية متواضعة، ومن المثير للاهتمام أنها ليست موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي".وأقيم حفل الزفاف في بلدة كور ماسار في السنغال، حيث ارتدت عائشة تامبا فستان زفاف أبيض مطرز مع طرحة بيضاء مطرزة. كما انتشرت صور العروس من جلسة تصوير ما قبل الزفاف وصورة جميلة لها مع إخوتها في يوم الزفاف.ويبلغ ماني 31 عاما ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب السنغال وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السنغالية.ويستعد ماني لقيادة منتخب بلاده للدفاع عن لقبه في كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل.ويلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غينيا والكاميرون وجامبيا.