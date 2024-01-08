الكشف عن ما يحدث لجواو فيليكس في برشلونة

وأصبح جواو فيليكس مهددا بفقدان مكانه الأساسي في تشكيل برشلونة، حين يواجه أوساسونا يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها يوم الأحد إن فيليكس يواجه مشكلة في البارسا، حيث تم تصنيفه بأنه "موهبة الأجيال التي تعاني من مشاكل عقلية".وأضافت أن صاحب الـ24 عاما ظهر بمستوى باهت أمام فريق الدرجة الرابعة باسباسترو في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا بالمباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-2، وخسر الكرة 15 مرة وحرم زميله فيران توريس من فرصة تنفيذ ركلة حرة.وأوضحت أن ذلك يأتي رغم زيادة راتبه بنسبة 900% مع برشلونة، حيث تضاعف راتبه عشرة أضعاف، ليتخطى حاجز الـ3.4 ملايين جنيه استرليني.وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن المدرب تشافي هيرنانديز أصبح يفضل الثنائي فيران توريس ورافينيا على جواو فيليكس في مركز الجناح، لقدرتهما على الضغط على الفريق المنافس.وتزامن مستوى فيليكس السيئ مع أداء برشلونة، الذي يبتعد الآن بفارق سبع نقاط عن متصدري الدوري الإسباني ريال مدريد وجيرونا.يذكر أن جواو فيليكس أحرز 6 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة لعبها مع برشلونة بجميع المسابقات هذا الموسم، مع العلم أنه اللاعب الأكثر استبدالا في الفريق، حيث تم تغييره 14 مرة.