جوائز قيمة ومبلغ ضخم للبطل.. "الكاف" يصدر قرارات جديدة

وهذه الجائزة تأتي بزيادة 40 في المئة عما نالته السنغال لقاء فوزها بلقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين.أما الوصيف في نسخة 2024 من البطولة الإفريقية، فسيحصل على أربعة ملايين دولار، فيما سيخرج المنتخبان الخاسران في الدور نصف النهائي بـ2.5 مليونا، وفرق الدور ربع النهائي بـ1.3 مليونا حسب ما كشف بيان "الكاف" دون تحديد جوائز مالية أخرى للمنتخبات التي تخرج من الدور الأول.ويشارك 24 منتخبا في بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار وفي طليعتهم مصر حاملة الرقم القياسي بسبعة ألقاب.وتفتتح المسابقة القارية بلقاء يجمع منتخب كوت ديفوار المضيف وحامل اللقب مرتين مع غينيا بيساو التي لم تحقق بعد أي فوز في ثلاث مشاركات سابقة، وذلك في 13 يناير الحالي على ملعب "الحسن واتارا" الذي يتسع لـ60 ألف متفرج في أبيدجان.