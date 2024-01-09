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أرقام "تاريخية" يمتلكها يونس محمود في بطولة كأس آسيا.. تعرف عليها

رياضة

2024-01-09 | 02:29
أرقام &quot;تاريخية&quot; يمتلكها يونس محمود في بطولة كأس آسيا.. تعرف عليها
459 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يعد يونس محمود أفضل المهاجمين في تاريخ المنتخب العراقي لكرة القدم، وصانع أمجاده في كأس أمم آسيا 2007 التي أقيمت أول مرة في 4 دول وهي فيتنام وتايلند وإندونيسيا وماليزيا.

وترك المهاجم السابق والملقب بـ"السفاح" بصمته في تلك البطولة بتسجيله أغلى الأهداف في مسيرته ضد المنتخب السعودي في النهائي ليهدي منتخب بلاده اللقب الآسيوي الأول في تاريخه.

وإلى جانب الكأس التاريخية، توج محمود بلقب هداف البطولة مناصفة مع السعودي ياسر القحطاني والياباني ناوهيرو تاكاهارا (4 أهداف)، كما انه أحد الهدافين التاريخيين بكأس أمم آسيا، حيث أحرز محمود 8 أهداف في 4 بطولات آسيوية شارك فيها برفقة أسود الرافدين.


*رقمه التاريخي
ويونس محمود هو اللاعب الوحيد الذي سجل في أربع نسخ من كأس آسيا، حيث سجل هدف وحيد بالبطولة التي أقيمت في 2004، و4 اهداف في 2007، وهدف في 2011، وهدفين في 2015.

ويستعد العراق للمشاركة التاسعة في بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى العاشر من فبراير/شباط من العام المقبل. وجاء منتخب "أسود الرافدين" في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان بطل نسخة عام 2019، وإندونيسيا وفيتنام.

ويستهل العراق المنافسات بمواجهة إندونيسيا في 15 يناير/كانون الثاني على ملعب أحمد بن علي، وبعد 4 أيام يخوض مباراة صعبة أمام اليابان على ملعب المدينة التعليمية.

ويخوض آخر مباراة له في دور المجموعات ضد فيتنام في 24 يناير/كانون الثاني على ملعب جاسم بن حمد.

من هو يونس محمود أفضل لاعب في كأس آسيا 2007؟
ولد يونس محمود في 3 فبراير عام 1983، في مدينة الدبس بمحافظة كركوك في دولة العراق، وبدأ لعب كرة القدم في فريق الشباب بنادي كهرباء الدبس في الفترة من 1997 إلى 1999.

وبدأ يونس مسيرته الاحترافية مع نادي كركوك العراقي في 1999 إلى 2001 ثم انضم إلى فريق الطلبة واستمر معه حتى 2003، ثم بدأ السفر وخوض تجربة الاحتراف خارج العراق، حيث انضم إلى الوحدة الإماراتي ومنه إلى الخور القطري ثم الغرافة ثم معارا إلى العربي ومنه انتقل إلى الوكرة ثم السد، ومن ثم طار إلى السعودية لخوض تجربة رفقة أهلي جدة، ثم عاد مرة أخرى إلى بلده الأم في 2015 وذلك عبر بوابة أربيل ومنه انضم إلى الطلبة الذي أنهى مسيرته معه في 2016.

هذه هي مسيرة يونس محمود بشكل مختصر، ولكن حكاية هذه المسيرة بالكامل ملهمة بشكل كبير جدا، فاللاعب يعتبر من أهم وأبرز لاعبي العراق على مر التاريخ، وحتى في تجربته مع الأندية حقق العديد من الإنجاز، فقد حصد اللاعب طوال مسيرته 8 بطولات مع مختلف الأندية، من بينهم 4 ألقاب من الدوري قطري ولقبين كأس العراق ولقب الدوري العراقي ومثله كأس السوبر العراقي.

كما حصل النجم العراقي على جائزة هداف الدوري القطري ثلاثة مرات في مواسم 2006/2007 برصيد 24 هدفا، و2009/2010 برصيد 21 هدفا، و2010/2011 بـ 15 هدف.

وكان يونس محمود قد اعتزل اللعب في 2013، ثم تراجع عن هذا القرار ولعب لمدة قصيرة مع أهلي جدة السعودي، ثم أربيل العراقي وأخيرا أنهى مسيرته مع الطلبة في بلاده عام 2016.

الكابتن الذي ألهم الأمة
انضم يونس محمود أول مرة إلى منتخب العراق في 2001 حيث لعب مع فريق تحت 20 عاما، ثم لعب مع فريق تحت 23 عاما عاما، وأخيرا في 2002 انضم إلى المنتخب الأول.

وسطر يونس محمود اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بلاده، حيث حقق مع منتخب العراق العديد من الإنجازات والأرقام القياسية، حيث لعب مع بلاده في أولمبياد 2004 في أثينا وحصل على المركز الرابع، ثم كأس الخليج العربي 2007 ولكن ودع البطولة من الدور الأول.

وفي عام 2007 قاد يونس محمود منتخب العراق للفوز ببطولة كأس آسيا على حساب السعودية وكان صاحب هدف الفوز الوحيد لبلاده في مباراة الدور النهائي، والسبب الرئيسي في حصد اللقب، ليحصل في هذه البطولة على جائزة أفضل لاعب وجائزة هداف هذه النسخة برصيد 4 أهداف، وحفر اسمه في القارة بأكملها.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منصة "إكس"، فيديو ملخص أهداف نجم العراق في هذه النسخة وعلق عليها قائلا "الكابتن الذي ألهم الأمة، الأسطورة يونس محمود كان له بطولة ستبقى خالدة في التراث الشعبي في أمم آسيا 2007".
وشارك يونس محمود مع المنتخب العراقي في العديد من البطولات الدولية الأخرى ولكن لم يحصد أي بطولة أخرى سوى كأس آسيا 2007، ولعب 148 مباراة دولية بمختلف البطولات وسجل خلالهم 57 هدفا.
 
وقرر يونس محمود اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي في 2016، بعد مسيرة حافلة سواء مع الأندية أو منتخب العراق، وظل اسمه محفورا في أذهان الجميع في قارة آسيا إلى يومنا هذا.

ماذا فعل يونس محمود بعد اعتزال كرة القدم؟
وبعد اعتزاله لعب كرة القدم، قرر العمل في المناصب الإدارية، حيث تولى رئاسة لنادي الجامعة البغدادي أحد الأندية الحديثة في العراقي ويشغل صاحب الـ 40 عاما حاليا منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال. 
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