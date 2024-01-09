نجم إنجلترا السابق: المعتقدات الدينية لصلاح تدفعه لمغادرة ليفربول

وأكد روبنسون في تصريحات مع "ليفربول إيكو"، على أن "الفرعون المصري" سينتقل إلى السعودية، ليس بسبب الثروة المالية أو الطموح الشخصي، وإنما لمعتقداته الدينية.وتوقع الحارس الإنجليزي السابق، أن يفوق تأثير انتقال محمد صلاح إلى المملكة، ذلك الذي أحدثه انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.وشدد بول روبنسون، على أن صلاح البالغ 31 سنة، سيجلب إيرادات إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ستكون الأضخم في تاريخ البلاد، بسبب الشعبية الكبرى التي يتمتع بها، بالإضافة إلى جودته كلاعب كرة قدم.وكان مهاجم "الفراعنة" وقع على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022 سيدافع بموجبه اللاعب المصري عن ألوان "الريدز" حتى صيف 2025.وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى الاتحاد السعودي، في الصيف الماضي، قبل دخول عملاق الرياض الهلال، في الصفقة، خلال الفترة الأخيرة.