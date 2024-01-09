مواعيد المباريات ونظامها.. كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم آسيا قطر 2023

السومرية نيوز – رياضة



ينتظر محبو كرة القدم بفارغ الصبر صافرة انطلاق بطولة كأس آسيا قطر 2023، والتي ستبدأ في 12 يناير/كانون الثاني، وتستمر حتى 10 فبراير/شباط 2024، ولذلك سنقدم لكم في هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا ومواعيدها.



جدول مباريات كأس آسيا 2023

وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكوّن كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأوّل.



يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضاً للدور التالي.



الدور الأوّل من البطولة ينطلق يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.



في حين تبدأ مباريات الدور الـ16 من يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني ولغاية الأربعاء 31 الشهر ذاته.



في حين تُلعب مباريات دور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير/شباط، ونصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 فبراير/شباط.



أما المباراة النهائية فستجري يوم السبت 10 فبراير/شباط 2024، في حين لا يوجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.



قبل التعرف على جدول مباريات كأس آسيا 2023 ومواعيدها، دعونا نتعرف على المجموعات والمنتخبات التي تضمها:



مجموعات كأس آسيا 2024

وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكوّن كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأوّل.يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضاً للدور التالي.الدور الأوّل من البطولة ينطلق يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.في حين تبدأ مباريات الدور الـ16 من يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني ولغاية الأربعاء 31 الشهر ذاته.في حين تُلعب مباريات دور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير/شباط، ونصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 فبراير/شباط.أما المباراة النهائية فستجري يوم السبت 10 فبراير/شباط 2024، في حين لا يوجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.قبل التعرف على جدول مباريات كأس آسيا 2023 ومواعيدها، دعونا نتعرف على المجموعات والمنتخبات التي تضمها:

مباريات الدور الأول الجمعة 12 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول السبت 13 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول الأحد 14 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول الاثنين 15 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول الخميس 18 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الأول الجمعة 19 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الأول السبت 20 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الأول الأحد 21 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الأول الاثنين 22 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الأول الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الأول الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الأول الخميس 25 يناير/كانون الثاني مباريات الدور الـ16 الأحد 28 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الـ16 الاثنين 29 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الـ16 الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني

مباريات الدور الـ16 الأربعاء 31 يناير /كانون الثاني مباريات الدور ربع النهائي الجمعة 2 فبراير/شباط مباريات الدور ربع النهائي السبت 3 فبراير/شباط المباراة النهائية 10 فبراير/شباط

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا المقامة في قطر.



وسيتم بث المباريات على قنوات beIN SPORTS AFC.



فيما سيتم بث بعض مباريات المنتخبات العربية على قنوات بين سبورت المفتوحة.



فيما حصلت شبكة SSC على حقوق بث مباريات المنتخب السعودي داخل المملكة، وأيضاً حصلت قناة العراق سبورت على حقوق بث مباريات منتخبها على القناة الأرضية فقط.



ومن المنتظر أن تشهد بطولة القارة الأكبر في العالم، منافسة شرسة بين منتخبات شرق القارة وغربها، لا سيما الأرقام متقاربة حالياً بعدد الألقاب، 7 لشرق آسيا و9 لمنتخبات غرب القارة.



ومن بين منتخبات شرق آسيا، يُعتبر منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالتتويج (4 مرات) المرشح الأبرز لحصد اللقب، لا سيما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها سواء في كأس العالم الماضية 2022، أو في تصفيات كأس العالم 2026، أو حتى في المباريات الودية.



فالمنتخب الياباني استطاع الوصول إلى المونديال الأخير بعد أن تصدر مجموعته في المونديال بالفوز على منتخبات كبيرة مثل إسبانيا وألمانيا، قبل أن تخرج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا وصيفة العالم مرتين، كما كرر فوزه على ألمانيا في مباراة ودية بعد المونديال بأربعة أهداف.



بينما بدأ محاربو الساموراي مشوارهم الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم القادمة 2026 بقوة بالفوز على ميانمار وسوريا بذات النتيجة 5-0.



أما منتخب كوريا الجنوبية فهو أيضاً أحد المرشحين للفوز ببطولة كأس آسيا في قطر، لا سيما أن لقب هذه البطولة قد غاب طويلاً عن الشمشون الذي فاز باللقب في أول نسختين فقط، وغاب عن التتويج منذ 64 عاماً تحديداً منذ عام 1960.



فيما يتوقع أن يكون منتخب أستراليا صاحب لقب نسخة 2015 أحد المرشحين أيضاً للفوز بالبطولة.



أما بالنسبة لمنتخبات غرب آسيا، يعتبر منتخب إيران الفائز بالبطولة 3 مرات متتالية آخرها في عام 1976، أحد المرشحين البارزين للتتويج، لا سيما أن المنتخب يمتلك جيلاً ذهبياً بقيادة مهدي طارمي وسيردار أزمون.



أما بالنسبة لبطل النسخة السابقة ومستضيف البطولة، منتخب قطر، فإنه مرشح أيضاً على الرغم من النتائج العادية التي حققها المنتخب مؤخراً، لا سيما أن العنابي يسعى للحفاظ على لقبه متحفزاً بجماهيره التي ستقف خلفه.



أما منتخب السعودية الذي حقق الكأس 3 مرات فيعتبر أيضاً من المنافسين الشرسين على اللقب، لا سيما أنه يملك جيلاً مميزاً استطاع التألق في كأس العالم الأخيرة.