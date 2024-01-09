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الكشف عن مصير جواو فيليكس مع برشلونة
Alsumaria Tv
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كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل حول مستقبل البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة، المعار من صفوف أتلتيكو مدريد.
وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة لن يعتمد على جواو فيليكس، الموسم المقبل.
وأضاف البرنامج: "تشافي لا يعتبر وجود (جواو) أولولية في برشلونة".
وانضم فيليكس لصفوف برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، قادما من أتلتيكو مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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