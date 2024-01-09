الكشف عن مصير جواو فيليكس مع برشلونة

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة لن يعتمد على جواو فيليكس، الموسم المقبل.وأضاف البرنامج: "تشافي لا يعتبر وجود (جواو) أولولية في برشلونة".وانضم فيليكس لصفوف برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، قادما من أتلتيكو مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.