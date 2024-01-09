بالصور.. وحدة تدريبية لأسود الرافدين في أبو ظبي

تنشر السومرية نيوز، صوراً للوحدة التدريبية المسائية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء في أبو ظبي بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.

ويستعد أسود الرافدين، للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستحتضنها دولة قطر في الثاني عشر من الشهر الحالي وتستمر لغاية العاشر من شباط المقبل.



أدناه صور تدريبات المنتخب..