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سان جيرمان يتمسك بمبابي: الأفضل له البقاء
Alsumaria Tv
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كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن موقفه من رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، في الصيف المقبل.
وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل في الفترة القانونية للتوقيع لأي نادٍ آخر.
وأكد الخليفي، بحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية، تمسكه ببقاء مبابي.
وقال الخليفي: "أريد أن يبقى كيليان مبابي في باريس، هذا واضح، إنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل شيء بالنسبة له هو الاستمرار مع سان جيرمان".
وأضاف: "لدي اتفاق مهذب مع مبابي.. الأمر بيني وبين كيليان لذا لن أعلق على أي شيء يخص الاتفاقات والمال أو التفاصيل".
وتابع: "لدي علاقة جيدة جدًا معه، لكن هذه الاتفاقية بيننا وستبقى كذلك".
وارتبط اسم مبابي، بالانتقال لصفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية الموسم الجاري.
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