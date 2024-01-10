تضارب بالأرقام بشأن نسبة فوز العراق بكأس آسيا.. مواقع عالمية تنشر توقعاتها

وفق موقع We Global Football فإن العراق يمتلك فرصة بنسبة 15.2% للفوز باللقب في كأس آسيا في حال الوصول للنهائي، في حين تبلغ فرصته في اجتياز مرحلة المجموعات 81.96% بينما فرصة بلوغ ربع النهائي تبلغ 35.6% والوصول إلى نصف النهائي 16% واحتمال وصولهم إلى النهائي 6.56% فقط.أما بحسب موقع "Footy Rankings"، فإن العراق يمتلك فرصة بنسبة 2.5% للفوز باللقب في كأس آسيا، واليابان النسبة الأكبر بواقع 36.4%وبحسب الموقع فأن حظوظ العراق أفضل من حظوظ المنتخب السعودي التي تملك فرصة 1.9%، و1% لكل من عُمان والإمارات. أما منتخب سوريا فلم تتجاوز نسبة فوزه بلقب كأس آسيا 0.23%، مقابل 0.16% للبحرين، و0.61% للأردن، بينما جاءت نسبة فوز منتخب لبنان باللقب، 0.01%.وحسب الموقع الذي اعتمد النسبة المئوية وفقًا لنتائج المنتخبات في النسخة السابقة من البطولة وفي مبارياتها الدولية عمومًا، فإن منتخب قطر لديه الفرصة الأكبر عربيًا للفوز بلقب كأس آسيا 2023 بنسبة 5.7% كونه صاحب الأرض والجمهور وحامل لقب النسخة الماضية؛ إذ يسعى "العنابي" إلى الحفاظ على لقبه.كما ان موقع أوبتا، نشر توقعاته بخصوص الفائز بكأس أمم آسيا، حيث جاءت اليابان بالمركز الأول بنسبة بـ24.6% والعراق في المركز التاسع نسبة 2.4%.