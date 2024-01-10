كأس آسيا.. ما المنتخبات التي قد يصطدم بها العراق في دور الـ16 حال التأهل؟

السومرية نيوز – رياضة



يستعد "أسود الرافدين" لخوض غمار كأس آسيا في قطر، في رحلة صعبة للبحث عن اللقب القاري الثاني في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي حققه في نسخة 2007، فما هو جدول مباريات العراق في كأس آسيا، وما مواعيد تلك المباريات، وما المنتخبات المحتمل أن يصطدم بها في حال التأهل إلى الدور التالي؟



*جدول مباريات العراق في كأس آسيا

يشارك المنتخب العراقي للمرة العاشرة في البطولة الآسيوية، إذ كانت مشاركته الأولى في عام 1972 التي استضافتها إيران، واستطاع حينها أسود الرافدين الوصول إلى المربع الذهبي قبل الخسارة من الكويت، ومن ثم احتلال المركز الرابع بعد الخسارة في تحديد المراكز مع الصين.



ثاني مشاركات الأسود كانت في بطولة 1996 في الإمارات، ومن حينها لم يغِب العراقيون عن هذه البطولة.



أبرز إنجاز للمنتخب العراقي كان في نسخة 2007، التي أقيمت لأول مرة في 4 دول مختلفة، وهي فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وذلك عندما حقق اللقب بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.



وفي النسخة الحالية المقامة في قطر يخوض المنتخب العراقي غمار المنافسة من بوابة المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه كلاً من اليابان المرشح للفوز باللقب، وفيتنام القوية، وإندونيسيا المتطورة.



فيما يلي جدول مباريات العراق في كأس آسيا:

يشارك المنتخب العراقي للمرة العاشرة في البطولة الآسيوية، إذ كانت مشاركته الأولى في عام 1972 التي استضافتها إيران، واستطاع حينها أسود الرافدين الوصول إلى المربع الذهبي قبل الخسارة من الكويت، ومن ثم احتلال المركز الرابع بعد الخسارة في تحديد المراكز مع الصين.ثاني مشاركات الأسود كانت في بطولة 1996 في الإمارات، ومن حينها لم يغِب العراقيون عن هذه البطولة.أبرز إنجاز للمنتخب العراقي كان في نسخة 2007، التي أقيمت لأول مرة في 4 دول مختلفة، وهي فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وذلك عندما حقق اللقب بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.وفي النسخة الحالية المقامة في قطر يخوض المنتخب العراقي غمار المنافسة من بوابة المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه كلاً من اليابان المرشح للفوز باللقب، وفيتنام القوية، وإندونيسيا المتطورة.

ما المنتخبات التي يُتوقع أن يلعب معها العراق في الدور الثاني من بطولة آسيا؟

رغم أن المجموعة تضم المنتخب الياباني فإن للعراقيين فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني؛ إذ يمتلك لاعبو أسود الرافدين خبرةً دوليةً كبيرةً، لا سيما مع انضمام العديد من اللاعبين المحترفين إلى تشكيلة الإسباني خيسوس كاساس.



في حال احتلال منتخب العراق المركز الأول في مجموعته فإنه سينتظر في الدور الـ16 ثالث إحدى المجموعات B-E-F، والتي قد تحتلها منتخبات سوريا أو أوزباكستان أو البحرين أو الأردن أو عُمان أو تايلاند.



أما في حال احتلال أسود الرافدين المركز الثاني في المجموعة فإنه سيلاقي أول المجموعة E، والذي سيكون على الأغلب منتخب كوريا الجنوبية، إلّا في حال أحدث منتخبا الأردن أو البحرين مفاجأة.



أما في حال احتلال العراق المركز الثالث في المجموعة فإنه سيدخل في حسابات أفضل 4 منتخبات من المجموعات الست، وفي حال التأهل فإنه سيلاقي إما أول المجموعة A، الذي سيكون من نصيب قطر المستضيفة، أو الصين، أو أول المجموعة B، الذي على الورق سيكون من نصيب أستراليا، إلا في حال تحقيق أوزباكستان أو سوريا مفاجأة.



*تشكيلة العراق في كأس آسيا

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.



الدفاع: ريبين سولاقا، فرانس ضياء، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، أحمد يحيى.



الوسط: أمير العماري، أحمد علي، علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، دانيلو السعيد، إبراهيم بايش، بشار رسن، يوسف الأمين.



الهجوم: مهند علي، علي الحمادي، أيمن حسين.



*القنوات الناقلة لمباريات العراق في كأس آسيا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا المقامة في قطر.



*نظام بطولة كأس آسيا

تنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكوّن كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأوّل.



يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر لدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضاً للدور التالي.



الدور الأوّل من البطولة ينطلق يوم الجمعة، 12 يناير/كانون الثاني 2024، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.



في حين تبدأ مباريات دور الـ16 من يوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، وحتى الأربعاء 31 من الشهر ذاته.



في حين تُلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير/شباط، ونصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 فبراير/شباط.



أما المباراة النهائية فستجري يوم السبت، 10 فبراير/شباط 2024، في حين لا توجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.



*أبرز المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس آسيا 2023

من المنتظر أن تشهد بطولة القارة الأكبر في العالم منافسة شرسة بين منتخبات شرق القارة وغربها، خاصة أن الأرقام متقاربة حالياً بعدد الألقاب، فإذا ما استثنينا أستراليا، الواقعة في قارة أوقيانوسيا، فإن الألقاب تنقسم ما بين 7 لشرق آسيا، و9 لمنتخبات غرب القارة.



ومن بين منتخبات شرق آسيا يُعتبر منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالتتويج (4 مرات)، المرشح الأبرز لحصد اللقب، لا سيما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، سواء في كأس العالم الماضية 2022، أو في تصفيات كأس العالم 2026، أو حتى في المباريات الودية.



فالمنتخب الياباني استطاع الوصول إلى المونديال الأخير بعد أن تصدر مجموعته في المونديال بالفوز على منتخبات كبيرة مثل إسبانيا وألمانيا، قبل أن يخرج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا، وصيفة العالم مرتين، كما كرر فوزه على ألمانيا في مباراة ودية بعد المونديال بأربعة أهداف.



بينما بدأ محاربو الساموراي مشوارهم الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم القادمة 2026 بقوة، بالفوز على ميانمار وسوريا بالنتيجة نفسها "5-0".



أما منتخب كوريا الجنوبية فهو أيضاً أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لا سيما أن لقب هذه البطولة قد غاب طويلاً عن الشمشون، الذي فاز باللقب في أول نسختين فقط، وغاب عن التتويج منذ 64 عاماً، تحديداً منذ عام 1960.



فيما يتوقع أن يكون منتخب أستراليا صاحب لقب نسخة 2015 أحد المرشحين أيضاً للفوز بالبطولة.



أما منتخبات غرب آسيا فيعتبر منتخب إيران، الفائز بالبطولة 3 مرات متتالية آخرها في عام 1976، أحد المرشحين البارزين للتتويج، لا سيما أن المنتخب يمتلك جيلاً ذهبياً بقيادة مهدي طارمي وسيردار أزمون.



أما بالنسبة لبطل النسخة السابقة ومستضيف البطولة، منتخب قطر، فإنه مرشح أيضاً رغم النتائج المتواضعة التي حققها المنتخب مؤخراً، لا سيما أن العنابي يسعى للحفاظ على لقبه، متحفزاً بجماهيره التي ستقف خلفه.



أما منتخب السعودية الذي حقق الكأس 3 مرات فيُعتبر أيضاً من المنافسين الشرسين على اللقب، لا سيما أنه يملك جيلاً مميزاً استطاع التألق في كأس العالم الأخيرة.