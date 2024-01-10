Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق أمريكي يخص الدعوى ضد إسرائيل: تعرقل حل الصراع
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كأس آسيا.. ما المنتخبات التي قد يصطدم بها العراق في دور الـ16 حال التأهل؟

رياضة

2024-01-10 | 04:06
كأس آسيا.. ما المنتخبات التي قد يصطدم بها العراق في دور الـ16 حال التأهل؟
1,887 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستعد "أسود الرافدين" لخوض غمار كأس آسيا في قطر، في رحلة صعبة للبحث عن اللقب القاري الثاني في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي حققه في نسخة 2007، فما هو جدول مباريات العراق في كأس آسيا، وما مواعيد تلك المباريات، وما المنتخبات المحتمل أن يصطدم بها في حال التأهل إلى الدور التالي؟

*جدول مباريات العراق في كأس آسيا
يشارك المنتخب العراقي للمرة العاشرة في البطولة الآسيوية، إذ كانت مشاركته الأولى في عام 1972 التي استضافتها إيران، واستطاع حينها أسود الرافدين الوصول إلى المربع الذهبي قبل الخسارة من الكويت، ومن ثم احتلال المركز الرابع بعد الخسارة في تحديد المراكز مع الصين.

ثاني مشاركات الأسود كانت في بطولة 1996 في الإمارات، ومن حينها لم يغِب العراقيون عن هذه البطولة.

أبرز إنجاز للمنتخب العراقي كان في نسخة 2007، التي أقيمت لأول مرة في 4 دول مختلفة، وهي فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وذلك عندما حقق اللقب بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.

وفي النسخة الحالية المقامة في قطر يخوض المنتخب العراقي غمار المنافسة من بوابة المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه كلاً من اليابان المرشح للفوز باللقب، وفيتنام القوية، وإندونيسيا المتطورة.

فيما يلي جدول مباريات العراق في كأس آسيا:
ما المنتخبات التي يُتوقع أن يلعب معها العراق في الدور الثاني من بطولة آسيا؟
رغم أن المجموعة تضم المنتخب الياباني فإن للعراقيين فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني؛ إذ يمتلك لاعبو أسود الرافدين خبرةً دوليةً كبيرةً، لا سيما مع انضمام العديد من اللاعبين المحترفين إلى تشكيلة الإسباني خيسوس كاساس.

في حال احتلال منتخب العراق المركز الأول في مجموعته فإنه سينتظر في الدور الـ16 ثالث إحدى المجموعات B-E-F، والتي قد تحتلها منتخبات سوريا أو أوزباكستان أو البحرين أو الأردن أو عُمان أو تايلاند.

أما في حال احتلال أسود الرافدين المركز الثاني في المجموعة فإنه سيلاقي أول المجموعة E، والذي سيكون على الأغلب منتخب كوريا الجنوبية، إلّا في حال أحدث منتخبا الأردن أو البحرين مفاجأة.

أما في حال احتلال العراق المركز الثالث في المجموعة فإنه سيدخل في حسابات أفضل 4 منتخبات من المجموعات الست، وفي حال التأهل فإنه سيلاقي إما أول المجموعة A، الذي سيكون من نصيب قطر المستضيفة، أو الصين، أو أول المجموعة B، الذي على الورق سيكون من نصيب أستراليا، إلا في حال تحقيق أوزباكستان أو سوريا مفاجأة.

*تشكيلة العراق في كأس آسيا
حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

الدفاع: ريبين سولاقا، فرانس ضياء، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، ميرخاس دوسكي، زيد تحسين، أحمد يحيى.

الوسط: أمير العماري، أحمد علي، علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، دانيلو السعيد، إبراهيم بايش، بشار رسن، يوسف الأمين.

الهجوم: مهند علي، علي الحمادي، أيمن حسين.

*القنوات الناقلة لمباريات العراق في كأس آسيا
تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا المقامة في قطر.

*نظام بطولة كأس آسيا
تنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكوّن كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأوّل.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر لدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضاً للدور التالي.

الدور الأوّل من البطولة ينطلق يوم الجمعة، 12 يناير/كانون الثاني 2024، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.

في حين تبدأ مباريات دور الـ16 من يوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، وحتى الأربعاء 31 من الشهر ذاته.

في حين تُلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير/شباط، ونصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 فبراير/شباط.

أما المباراة النهائية فستجري يوم السبت، 10 فبراير/شباط 2024، في حين لا توجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.

*أبرز المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس آسيا 2023
من المنتظر أن تشهد بطولة القارة الأكبر في العالم منافسة شرسة بين منتخبات شرق القارة وغربها، خاصة أن الأرقام متقاربة حالياً بعدد الألقاب، فإذا ما استثنينا أستراليا، الواقعة في قارة أوقيانوسيا، فإن الألقاب تنقسم ما بين 7 لشرق آسيا، و9 لمنتخبات غرب القارة.

ومن بين منتخبات شرق آسيا يُعتبر منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالتتويج (4 مرات)، المرشح الأبرز لحصد اللقب، لا سيما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، سواء في كأس العالم الماضية 2022، أو في تصفيات كأس العالم 2026، أو حتى في المباريات الودية.

فالمنتخب الياباني استطاع الوصول إلى المونديال الأخير بعد أن تصدر مجموعته في المونديال بالفوز على منتخبات كبيرة مثل إسبانيا وألمانيا، قبل أن يخرج من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كرواتيا، وصيفة العالم مرتين، كما كرر فوزه على ألمانيا في مباراة ودية بعد المونديال بأربعة أهداف.

بينما بدأ محاربو الساموراي مشوارهم الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم القادمة 2026 بقوة، بالفوز على ميانمار وسوريا بالنتيجة نفسها "5-0".

أما منتخب كوريا الجنوبية فهو أيضاً أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لا سيما أن لقب هذه البطولة قد غاب طويلاً عن الشمشون، الذي فاز باللقب في أول نسختين فقط، وغاب عن التتويج منذ 64 عاماً، تحديداً منذ عام 1960.

فيما يتوقع أن يكون منتخب أستراليا صاحب لقب نسخة 2015 أحد المرشحين أيضاً للفوز بالبطولة.

أما منتخبات غرب آسيا فيعتبر منتخب إيران، الفائز بالبطولة 3 مرات متتالية آخرها في عام 1976، أحد المرشحين البارزين للتتويج، لا سيما أن المنتخب يمتلك جيلاً ذهبياً بقيادة مهدي طارمي وسيردار أزمون.

أما بالنسبة لبطل النسخة السابقة ومستضيف البطولة، منتخب قطر، فإنه مرشح أيضاً رغم النتائج المتواضعة التي حققها المنتخب مؤخراً، لا سيما أن العنابي يسعى للحفاظ على لقبه، متحفزاً بجماهيره التي ستقف خلفه.

أما منتخب السعودية الذي حقق الكأس 3 مرات فيُعتبر أيضاً من المنافسين الشرسين على اللقب، لا سيما أنه يملك جيلاً مميزاً استطاع التألق في كأس العالم الأخيرة.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
27.94%
06:08 | 2024-01-08
التربية تقرر تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى
06:08 | 2024-01-08
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى &quot;مافيا عراقية خطيرة في السويد&quot;.. ما القصة؟
21.25%
03:50 | 2024-01-09
تفاصيل مثيرة لحادثة اغتيال العامرية تقود إلى "مافيا عراقية خطيرة في السويد".. ما القصة؟
03:50 | 2024-01-09
محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات
13.73%
09:11 | 2024-01-09
محافظة بغداد تصدر توجيهات بشأن عمل المولدات
09:11 | 2024-01-09
استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
12.94%
05:58 | 2024-01-09
استياء يعم المتقاعدين في ساحة الوثبة ببغداد.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
05:58 | 2024-01-09
الإعمار تفشل في تخطيط جسر جديد ببغداد.. يمر فوق منازل القادسية
12.21%
06:46 | 2024-01-09
الإعمار تفشل في تخطيط جسر جديد ببغداد.. يمر فوق منازل القادسية
06:46 | 2024-01-09
ارتفاع وفيات حريق الديوانية وسحب يد مسؤولين في المستشفى
11.93%
13:07 | 2024-01-08
ارتفاع وفيات حريق الديوانية وسحب يد مسؤولين في المستشفى
13:07 | 2024-01-08
المزيد
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

حي القادسية .. جسر ينتهك خصوصية المواطنين ويمر فوق منازلهم
Play
حي القادسية .. جسر ينتهك خصوصية المواطنين ويمر فوق منازلهم
05:30 | 2024-01-10
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين (فيديو)
Play
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في صلاح الدين (فيديو)
04:31 | 2024-01-10
التغييرات الاخيرة في المقاعد اخّرت حسم الحكومات المحلية
Play
التغييرات الاخيرة في المقاعد اخّرت حسم الحكومات المحلية
02:00 | 2024-01-10
البرلمان يعتزم عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الاميركية
Play
البرلمان يعتزم عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الاميركية
13:00 | 2024-01-09
فساد وتلكؤ تشهدهما مشاريع مداخل بغداد
Play
فساد وتلكؤ تشهدهما مشاريع مداخل بغداد
06:30 | 2024-01-09
امرأة من بغداد تفتح دارها لرعاية ستة وتسعين يتيما
Play
امرأة من بغداد تفتح دارها لرعاية ستة وتسعين يتيما
06:00 | 2024-01-09
النجف تفتتح بناية مخصصة لمعهد الفنون الجميلة
Play
النجف تفتتح بناية مخصصة لمعهد الفنون الجميلة
05:30 | 2024-01-09
الإفراط في استخدام الأجهزة اللوحية ينعكس سلباً على الأطفال
Play
الإفراط في استخدام الأجهزة اللوحية ينعكس سلباً على الأطفال
05:00 | 2024-01-09
الدفع الالكتروني في محطات التعبئة ..عبء جديد يضاف على اصحاب المركبات
Play
الدفع الالكتروني في محطات التعبئة ..عبء جديد يضاف على اصحاب المركبات
04:30 | 2024-01-09
واسط تعقد مؤتمرها السنوي لمراجعة أداء الشركات
Play
واسط تعقد مؤتمرها السنوي لمراجعة أداء الشركات
02:00 | 2024-01-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.