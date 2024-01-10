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نتائج "محاربي الساموراي" توجه إنذارا للمنافسين.. هذا موعد مباراة العراق واليابان
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تشهد كأس آسيا "قطر 2023" تنافس 24 منتخباً من أجل حصد لقب البطولة، مع وجود سبعة أبطال سابقين في المنافسة، على رأسهم اليابان؛ القوة الضاربة في القارة الصفراء.
منتخب "محاربي الساموراي" الذي يحتل الترتيب الـ17 عالمياً، وحصد اللقب الآسيوي في 4 مناسبات سابقة، (1999 و2000 و2004 و2011)، يعتبر الخطر الأول على العراق في المجموعة الرابعة، التي تضمه أيضاً، إلى جانب منتخبي إندونيسيا وفيتنام، وخصوصاً أنه فشل مرة واحدة فقط في التأهل من دور المجموعات، عندما شارك لأول مرة في كأس آسيا عام 1988.
وبعد أن حرمت قطر منتخب اليابان من الحصول على اللقب الخامس في نسخة 2019، فإن الفريق سيدخل النهائيات المقبلة من أجل استعادة الكأس، منتشياً بأدائه الاستثنائي في مونديال 2022 في قطر، حيث اقترب من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
نتائج توجه إنذاراً للمنافسين
وفاز منتخب الساموراي في آخر 10 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 بلقاء ودي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدى إلى إقالة المدرب هانز فليك وتعيين يوليان ناغلسمان مكانه، والانتصار على تركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها الفوز الساحق على الأردن بسداسية أمس الثلاثاء.
ادناه نتائج اليابان الأخيرة:
*موعد مباراة العراق واليابان
تنطلق مباراة العراق واليابان في كأس الأمم الآسيوية الجمعة، 19 يناير 2024، الساعة 2:30 م بتوقيت العراق.
القائمة الرسمية للمنتخب الياباني:
حراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي)، زيون سوزوكي (سينت ترويدن البلجيكي)، تايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).
الدفاع: شوغو تانيغوتشي (قطر)، كو إيتاكورا (مونشنغلادباخ الألماني)، تسويوشي واتانابي (جينت البلجيكي)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد الإنجليزي)، كوكي ماتشيدا (سانت جيلواز البلجيكي)، سييا مايكوما (سيريزو أوساكا) وتاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي)، هيروكي إيتو (شتوتغارت الألماني)، ويوكيناري سوجاوارا (أريزونا/ هولندا).
الوسط: واتارو إندو (ليفربول الإنجليزي)، جونيا إيتو (ريمس الفرنسي)، تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، هيديماسا موريتا (سبورتينغ البرتغالي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي)، ريو هاتات (سلتيك الأسكتلندي)، كيتو ناكامورا (ريمس الفرنسي)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني) وكايشو سانو (كاشيما أنتلرز).
الهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الأسكتلندي)، ريتسو دوان (فرايبورغ الألماني)، أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، ماو هوسويا (كاشيوا ريسول).
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