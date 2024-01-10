نتائج "محاربي الساموراي" توجه إنذارا للمنافسين.. هذا موعد مباراة العراق واليابان

منتخب "محاربي الساموراي" الذي يحتل الترتيب الـ17 عالمياً، وحصد اللقب الآسيوي في 4 مناسبات سابقة، (1999 و2000 و2004 و2011)، يعتبر الخطر الأول على العراق في المجموعة الرابعة، التي تضمه أيضاً، إلى جانب منتخبي إندونيسيا وفيتنام، وخصوصاً أنه فشل مرة واحدة فقط في التأهل من دور المجموعات، عندما شارك لأول مرة في كأس آسيا عام 1988.وبعد أن حرمت قطر منتخب اليابان من الحصول على اللقب الخامس في نسخة 2019، فإن الفريق سيدخل النهائيات المقبلة من أجل استعادة الكأس، منتشياً بأدائه الاستثنائي في مونديال 2022 في قطر، حيث اقترب من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وفاز منتخب الساموراي في آخر 10 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 بلقاء ودي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدى إلى إقالة المدرب هانز فليك وتعيين يوليان ناغلسمان مكانه، والانتصار على تركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها الفوز الساحق على الأردن بسداسية أمس الثلاثاء.