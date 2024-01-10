الخليفي غاضب من ميسي: هذا ليس احتراماً

ورحل ميسي عن سان جيرمان، في الصيف الماضي، بعد موسمين قضاهما بألوان الفريق الباريسي.وقال الخليفي، في تصريحات لشبكة "RMC Sport" الفرنسية: "لدي احترام كبير له، لكن إذا أراد شخص ما التحدث بشكل سيء عن باريس سان جيرمان بعد رحيله، فهذا ليس جيدا".وأضاف: "هذا ليس احتراما، ميسي ليس شخصا سيئا، ولكني لا أحب ذلك، سأقول إن الأمر ليس له فقط، بل للجميع، نحن نتحدث عندما نكون هناك، وليس عندما نرحل، هذا ليس أسلوبنا".ويعتقد ميسي أن باريس سان جيرمان لم يقم بما يكفي للاحتفال بإنجازه بتحقيق كأس العالم، حيث قال في مقابلة سابقة: "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما".وتابع: "أعتقد أن فترتي مع باريس لم تكن جيدة، لكنني أصبحت بطل العالم وأنا لاعب لسان جيرمان، لذلك كل شيء يحصل لسبب ما".