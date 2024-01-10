ضمت العراق.. قائمة بالمنتخبات الفائزة بكأس اسيا منذ تأسيسها

وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 10 فبراير/شباط المُقبل 2024.وتلعب المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ضد نظيره اللبناني، مساء يوم الجمعة المُقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.ومع قرب انطلاق البطولة بمشاركة 24 منتخباً بينها 10 منتخبات عربية، يتبادر إلى الأذهان المنتخبات الأكثر فوزاً بالكأس القاري، الذي سنستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين بها منذ إطلاق المسابقة في العام 1956:1956: كوريا الجنوبية (هونغ كونغ كانت مستضيفة للبطولة)1960: كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)1964: إسرائيل (إسرائيل - لم تعد تشارك في المسابقات الآسيوية)1968: إيران (إيران)1972: إيران (تايلاند)1976: إيران (إيران)1980: الكويت (الكويت)1984: السعودية (سنغافورة)1988: السعودية (قطر)1992: اليابان (اليابان)1996: السعودية (الإمارات)2000: اليابان (لبنان)2004: اليابان (الصين)2007: العراق (إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام)2011: اليابان (قطر)2015: أستراليا (أستراليا)2019: قطر (الإمارات)الأكثر تتويجا:1- اليابان - أربعة ألقاب2- السعودية - ثلاثة ألقاب3- إيران - ثلاثة ألقاب4- كوريا الجنوبية.. لقبان5- إسرائيل، الكويت، أستراليا، العراق، قطر - لقب واحد.وتعد اليابان من اكثر المنتخبات الاسيوية فوزا بهذه البطولة فيما جاءت السعودية بالمركز الأول للدول العربية المتوجه بهذا اللقب.