بيريز يرد على مشجع طلب انضمام مبابي للريال: اتفق معك

وعاد اسم مبابي ليقترن بريال مدريد في الآونة الأخيرة، مع اقتراب عقده مع باريس سان جيرمان من نهايته في صيف العام الحالي.ويتواجد بيريز حاليا في المملكة العربية السعودية، لدعم ريال مدريد أثناء مشاركته في كأس السوبر الإسباني 2024.والتقى أحد المشجعين العرب مع بيريز، وقال له إنه "أفضل رئيس"، ثم طلب منه التعاقد مع مبابي.وأجاب رئيس ريال مدريد وهو يمازح المشجع: "نعم، أتفق معك".جدير بالذكر أن الريال يلتقي مع جاره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.