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بينهم لاعب عراقي.. مواهب عديدة يُنتظر تألقها في كأس آسيا 2023

رياضة

2024-01-11 | 01:50
بينهم لاعب عراقي.. مواهب عديدة يُنتظر تألقها في كأس آسيا 2023
1,223 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، غداً الجمعة، وتستمر لمدة شهر كامل، بمشاركة 24 منتخبًا مع نخبة من لاعبي القارة، الذين سيتنافسون على تحقيق تطلعات الجماهير الآسيوية بالفوز باللقب الكبير.

البطولة الأعرق على مستوى المنتخبات الآسيوية، تسهم دائمًا في سطوع نجم المواهب الشابة، نظرًا للضوء المسلط عليها، بسبب وجود نخبة من ألمع نجوم الكرة القدم مع منتخباتهم.

إليك أبرز 4 مواهب شابة يتوقع ظهورها في كأس أمم آسيا 2023، بحسب winwin:

علي جاسم - العراق
تألق علي جاسم، لاعب القوة الجوية العراقي، خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-24، حيث سجّل أربعة أهداف، اثنان منهما في أول ظهور له في البطولة ضد سباهان الإيراني. ورغم تألقه، لم يتمكن القوة الجوية من التأهل إلى دور الـ16 من المجموعة الثالثة.

لم يكن صعود علي جاسم السريع مفاجأة لعشاق كرة القدم الآسيوية، فقد كان أحد نجوم كأس آسيا تحت 20 سنة في أوزبكستان 2023، حيث سجّل هدف الفوز في الوقت المُحتسب بدل الضائع ضد إيران في ربع النهائي، ليساعد العراق في التأهل إلى كأس العالم للشباب.

واصل جاسم تألقه في نصف نهائي الموندياليتو، حيث سجّل هدفًا في مرمى اليابان، ليقود العراق إلى المركز الثاني خلف أوزبكستان المستضيفة. ويرغب جاسم، الذي خاض أول مباراة دولية له في أكتوبر/ تشرين الأول، في مواصلة تألقه في كأس آسيا 2023، إذ يسعى العراق للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

لي كانغ إن - كوريا الجنوبية
رغم التحاقه بالفريق في صيف 2023، أثبت لي كانغ أنّه لاهب هام في تشكيلة باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، ويسهم في المنافسة على الألقاب محليًّا وأوروبيًّا.

يواصل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، الظهور الجيد مع باريس سان جيرمان، حيث يشارك بانتظام إلى جانب نجوم الفريق مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي. وتُوّج موسمه المثمر بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية لكأس أبطال فرنسا أمام تولوز، ليقود فريقه للتتويج باللقب.

تألق لي كانغ إن أيضًا مع المنتخب الوطني، حيث سجّل أربعة أهداف رائعة، وقدّم 3 تمريرات حاسمة في آخر أربع مباريات دولية له. وهو ما يؤكد حظوظ كوريا الجنوبية في التتويج باللقب الآسيوي للمرة الأولى منذ عام 1960، بقيادة المدرب يورغن كلينسمان.

كوبو تاكيفوسا - اليابان
بعد أن قدّم أداءً رائعًا في كأس العالم 2022 العام الماضي، يعود تاكيفوسا كوبو، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى قطر مع منتخب اليابان، وصيف كأس آسيا 2019، بهدف قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز باللقب القاري للمرة الخامسة.

ظهر تاكيفوسا كوبو لأول مرة مع منتخب اليابان في عام 2019؛ لكنه لم ينجح في أن يكون لاعبًا أساسيًّا؛ حتى سجّل هدفه الأول في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبح كوبو جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة المنتخب الياباني، التي فازت في 9 مباريات متتالية منذ يونيو/ حزيران 2023.

تألق كوبو بشكل رائع مع ريال سوسيداد في إسبانيا، حيث سجّل 9 أهداف وقدّم سبع تمريرات حاسمة الموسم الماضي، مما ساعد الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2013. وسجّل ستة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويأمل في مواصلة تألقه لمعاونة الفريق على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

عباسبيك فايزولاييف- أوزبكستان
لفت عباسبيك فايزولاييف الأنظار في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2022، حيث قاد منتخب أوزبكستان إلى المركز الثاني. وفي العام التالي، واصل فايزولاييف تألقه، حيث تُوّج بلقب كأس آسيا تحت 20 عامًا مع منتخب بلاده، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

في أول ظهور له مع منتخب أوزبكستان في سن التاسعة عشرة، سجّل فايزولاييف هدفه الأول، وواصل تألقه في مبارياته الدولية، حيث لعب دورًا أساسيًّا، وسجّل هدفه الثاني في المباراة الودية التي انتهت بنتيجة 4-1 ضد جمهورية قيرغيزستان في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

في عام 2023، انتقل فايزولاييف، إلى سيسكا موسكو من باختاكور، ولم ينتظر طويلًا ليثبت نفسه مع فريق العاصمة الروسية، حيث سجّل 5 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في النصف الأول من الموسم.
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