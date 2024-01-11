تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الرياض

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، بعدما تخطى الميرنجي جاره اللدود أتلتيكو مدريد بنتيجة(5-3).ولا يملك تشافي هيرنانديز العديد من الخيارات في خط الدفاع بسبب الإصابات التي لحقت بإينيجو مارتينيز وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو، لذلك فمن المرجح أن يكون رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن في قلب الدفاع، مع وجود جوليس كوندي كظهير أيمن، وأليخاندرو بالدي على الجانب الأيسر.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فمن المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب البارسا على التشكيل الآتي:حراسة المرمى: بينيا.خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.خط الوسط: سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان.خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.