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بيكيه يعود لعالم الكرة من بوابة التدريب

رياضة

2024-01-11 | 08:53
بيكيه يعود لعالم الكرة من بوابة التدريب
459 مشاهدة

اقتربت عودة لاعب كرة القدم الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، إلى ميادين العشب الأخضر، لكن هذه المرة من بوابة التدريب، حسبما أعلن على منصة إكس.

واعتزل بيكيه في نوفمبر 2022 بعد أن قضى أغلب مسيرته مع برشلونة، وتولى بعدها الإشراف على مشروع "دوري الملوك" الترفيهي، قبل أن يعلن رغبته في العودة إلى كرة القدم، حسبما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال بيكيه: "إنه عام جديد وبعد دراسة متأنية قررت العودة إلى كرة القدم، كمدرب"، موضحا أنه سيشارك المزيد من التفاصيل بشأن خطوته المستقبلية في نهاية الأسبوع.

وودع اللاعب المتوج مع لاروخا في مونديال 2010، كرة القدم الاحترافية في معقل فريقه برشلونة ملعب الكامب نو، بعد مسيرة توج خلالها بعدد من الألقاب المحلية والأوروبية، والآن، بعد مرور أزيد عن عام، أكد أسطورة برشلونة أنه يفتقد كرة القدم.

وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008، قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي طفولته.

وحقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

ولعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا.

وخارج أرض الملعب، ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في يونيو 2022، انفصالهما.
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