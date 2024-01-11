برشلونة يضرب موعداً مع ريال مدريد في السعودية

فاز برشلونة 2-0 على أوساسونا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في السعودية.



وسجل هدفا برشلونة في المباراة ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق 59 و(90+3). وبهذا الفوز ضرب البلوجرانا موعدا مع غريمه التقليدي ريال مدريد في النهائي، الأحد المقبل، بعدما تخطى الميرنجي جاره أتلتيكو 5-3.