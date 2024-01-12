كاساس يتلقى نبأ غير سار.. مدافع أساسي سيغيب عن مواجهة إندونيسيا

ويعمل مدرب المنتخب العراقي، قبل حلول موعد مباراة العراق وإندونيسيا، على توظيف لاعب بديل كي يكون أساسيًّا في التشكيل، بعد تأكد إصابة أحد لاعبيه.ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بملاقاة منتخب إندونيسيا يوم الإثنين المقبل، الموافق الخامس عشر من يناير الجاري على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.والمدرب كاساس، سيفتقد في مباراة العراق وإندونيسيا خدمات مدافعه المحترف في صفوف أبها السعودي، سعد ناطق، بسبب تعرضه لشد عضلي، وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق منذ 3 أيام"، بحسب winwin.ورغم كاساس تلقيه طمأنة من الفريق الطبي للمنتخب العراقي بعودة ناطق إلى التدريبات بعد 48 ساعة (يوم واحد من التدريبات الأخيرة قبل مباراة العراق وإندونيسيا)، فإن المدرب الإسباني يفكر في عدم المجازفة بإشراك اللاعب بغية تجهيزه بشكل كامل لمواجهة أسود الرافدين الثانية أمام اليابان.ويبحث كاساس عن اللاعب الجاهز بنسبة 100% في مباراة العراق وإندونيسيا لا سيما أنّ اللقاء الأول عادةً ما يكون مهمًا في مشوار أي منتخب، وفي ذات التوقيت ينظر بعيدًا إلى المباريات المقبلة في نسخة 2023، لذلك فقد تشهد التشكيلة تغييرات من مباراة إلى أخرى، وفقا لـ winwin.ويعاني ناطق (33 عامًا) من إصابة سابقة، إذ سبق له أن غاب عن مباراة العراق وإندونيسيا من جهة، وفيتنام من جهة أخرى، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.واتخذ كاساس حينها قرارًا بإبعاد اللاعب بناءً على توجيهات الجهاز الطبي بعدم جاهزيته، إذ قرّر حينها الجهاز الفني منح اللاعب الراحة التامة والاستفادة من فترة أيام التوقف الدولي في العلاج والتأهيل.ويسجّل بطل آسيا عام 2007، حضوره في المجموعة الرابعة من نسخة قطر 2023 إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا، حيث يستهل مبارياته في الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بخوض مباراة العراق وإندونيسيا.ووصل وفد المنتخب العراقي إلى الدوحة ظهر اليوم الخميس، بعدما أكمل معسكره التدريبي في أبو ظبي، والذي أُجري من 2 إلى 11 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي تضمّن مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية، انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، هذا واستقرت البعثة العراقية في مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يجري اللاعبون مساء اليوم الخميس أولى الحصص التدريبية استعدادًا لمباراة العراق وإندونيسيا في افتتاحية البطولة.