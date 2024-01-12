بذكريات نهائي مونديال 2022.. ملعب لوسيل يستضيف افتتاح كأس آسيا اليوم

وتُقام المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد لوسيل، ويدخل المنتخب القطري البطولة بصفته حامل اللقب بعد فوزه بالنسخة السابعة عشر من كأس آسيا التي أقيمت بالإمارات عام 2019.ويتطلع المنتخب القطري لتسجيل انطلاقة مثالية من أجل المضي قدماً نحو تأمين التأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.على الجانب الآخر، يأمل المنتخب اللبناني في الظهور بالصورة المأمولة، وتجنب الخسارة أمام صاحب الأرض وحامل اللقب، من أجل انطلاقة قوية تمهد له العبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة القارية.