وبحسب الصحيفة، فإن "الهلال قدم في صيف 2023 لمودريتش مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض اللاعب الكرواتي".وأشار التقرير إلى أن قرار مودريتش، كان مقدرا من الجانب السعودي، خاصة وأنه قضى 12 موسما بقميص الملكي، وهو أسطورة النادي، وهناك إمكانية لتجديد التفاوض معه.ويرفض الهلال الاستسلام في مسألة ضم لوكا مودريتش، حيث سيحاول ضمه مجددا في صيف 2024، على الرغم من أنه سيصل إلى سن الـ39 عاما، ولكن الزعيم يرى أنه يمتلك خبرة كبيرة يحتاجها الفريق، علما أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.