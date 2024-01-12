ارقام فلكية.. مبابي يشترط راتبه على ليفربول ومدريد

فقد ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، اليوم الجمعة، أن مبابي يتطلع لتقاضي راتب سنوي قيمته 64.5 مليون جنيه إسترليني، إذا غادر بي إس جي صيف العام الجاري.وأضافت أن هذا الراتب يعني حصوله على 1.24 مليون إسترليني في الأسبوع، وهو رقم ضخم للغاية.ولفتت الصحيفة إلى أن مبابي (25 عاما) يقدم أداء مميزا للغاية، هذا الموسم، رغم تبقي 5 أشهر فقط على انتهاء تعاقده مع النادي الباريسي.وأحرز الدولي الفرنسي 25 هدفا في 24 مباراة مع بي إس جي، في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.ويعد ريال مدريد صاحب الفرص الأقوى للتعاقد مع مبابي، في حال رحيله عن سان جيرمان، بحسب تقارير صحفية، كما يراقب ليفربول موقف نجم موناكو السابق.