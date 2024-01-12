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افتتاح كأس آسيا.. قائد فلسطين يؤدي قسم البطولة في خطوة لافتة (فيديو)

رياضة

2024-01-12 | 10:25
افتتاح كأس آسيا.. قائد فلسطين يؤدي قسم البطولة في خطوة لافتة (فيديو)
2,398 مشاهدة

شهد حفل افتتاح كأس آسيا لكرة القدم في قطر، لفتة مميزة من قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، الذي منح قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط فرصة تأدية قسم البطولة.

وجاءت هذه الخطوة للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينين.


وتم مساء اليوم، افتتاح النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر. وحمل حفل افتتاح البطولة عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من القصص الآسيوية القديمة التي تعكس التنوع الثقافي في القارة، كما شهد الحفل أيضًا عروضًا فنية وألعابًا نارية.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها قطر، للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا، كما يعد المنتخب الياباني الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 4 ألقاب، وكان أخرهم عام 2011.

*قطر تواجه لبنان في الافتتاح
وسيحتضن استاد "لوسيل" مواجهة الافتتاح بين منتخب قطر، حامل اللقب مع منتخب لبنان.

ويخوض المنتخب القطري بقيادة المدير الفني الإسباني الجديد ماركيز لوبيز، نهائيات كأس آسيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعدما شارك في 10 نسخ سابقة بداية من نسخة 1980 في الكويت ولم ينجح فيها بتجاوز دور المجموعات، وحتى آخر نسخة 2019 في الإمارات وتوج حينها باللقب.

في المقابل، يسجل منتخب لبنان حضوره الثالث فقط في كأس آسيا بنسخة قطر مع مدربه ميودراغ رادولوفيتش، حيث شارك في نسختين سابقتين الأولى حين استضاف البطولة في عام 2000 والثانية كانت في النسخة الأخيرة بالإمارات 2019.

واكتفى منتخب لبنان في المشاركتين باللعب في دور المجموعات وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ففي 6 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل مرتين، وخسر 3، وسجل 7 اهداف، واهتزت شباكه 12 مرة.

ويقود مباراة الإفتتاح الحكم علي رضا فغاني، ويساعد فغاني في إدارة هذه المباراة، الحكمين الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونج-جين ويون جاي-يول من جمهورية كوريا كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.
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