استعدادا لمواجهة اندونيسيا.. اسود الرافدين يواصل تدريباته في قطر (صور)

وأجرى منتخبنا، مساء اليوم في العاصمةِ القطرية الدوحة، حصةً تدريبيةً في مراكز التدريبِ التابعة لنادي الغرافة الرياضيّ، شارك فيها جميعُ اللاعبين مع شدةِ تدريبٍ أقل للاعب سعد ناطق الذي سيدخل، على الأرجح، تدريباتَ يوم غدٍ السبت بشكلٍ كاملٍ إلى جانبِ زملائه.وحضر التدريبات النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار وعضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد يحيى زغير، كما تواجد على هامش التدريباتِ اللاعبُ الدوليّ السابق وميض منير بهدفِ دعم لاعبي منتخبنا.على صعيدٍ متصلٍ، قدّم لاعبُ المنتخب الوطنيّ أمجد عطوان الدعمَ لزملائه من خلال تواجده في تدريباتِ اليوم متمنياً لهم التوفيقَ في المشوارِ الآسيويّ، وسيكون داعماً لهم من على المدرجاتِ في المُواجهةِ الأولى ضد منتخبِ اندونيسيا وسط حفاوةِ اللاعبين والجهاز الفنيّ وسعادتهم بتواجده معهم عن قربٍ في هذا المحفل الآسيويّ المُرتقب.ومن المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته يوم غدٍ السبت، وذلك بإقامةِ وحدةٍ تدريبيّة مسائيةٍ في الساعة السادسة 18:00، وستكون مفتوحةً لمُختلفِ وسائل الإعلام في الـ 15 دقيقةً الأولى منها فقط.