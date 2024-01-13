قبيل كلاسيكو نهائي السوبر.. كارفاخال يغيب عن تدريب ريال مدريد

ولكن، تسبب المجهود البدني الكبير الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في شعوره بالإرهاق، ليصبح الغائب الوحيد عن تدريبات ريال مدريد، قبل مواجهة برشلونة غداً الأحد في المباراة النهائية.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، من المحتمل ألا يتسبب ذلك الحمل الزائد في غياب كارفاخال عن الكلاسيكو، بعدما اكتفى بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية اليوم.يذكر أن كارفاخال شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.ويبحث ريال مدريد عن رد الدين لبرشلونة يوم الأحد، بعد خسارته نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمامه بنتيجة (3-1).