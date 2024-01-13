لاعب عراقي يقترب من تمثيل نادي تورينو الإيطالي.. من هو "آدم طالب"؟

ويبلغ اللاعب آدم طالب 17 عامًا، وسبق له أن مثل منتخب شباب العراق في بطولتي كأس آسيا-أوزباكستان 2023، وكأس العالم-الأرجنتين 2023.ونجم العراق للشباب آدم طالب أجرى مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي تورينو، عن طريق وكيل أعماله العراقي ماهر نوفل، حيث تم طرح اسم اللاعب على إدارة النادي الإيطالي، والإدارة تابعت وراقبت وضع اللاعب عن كثب لمدة من الزمن، بحسب winwin.وإدارة تورينو وعبر شبكة اكتشاف المواهب ومراقبة اللاعبين، تابعت جميع مباريات نجم العراق آدم طالب مع فريقه الدنماركي آلبورغ في دوري الشباب، وأيضًا استعرضوا مباريات اللاعب مع المنتخب العراقي، سواء في كأس آسيا وأيضًا بالمونديال، وليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا تصرفات اللاعب ووضعه البدني.وأبدى مدرب فريق شباب تورينو جيوزيبي سكيرتو إعجابه بمستويات نجم العراق، ووافق على التعاقد معه، بالتالي تحركت الإدارة وأبرمت الصفقة مع اللاعب الشاب، حيث من المؤمل أن يتم التعاقد بشكل رسمي معه اليوم السبت، وفقاً winwin.وكان من المفترض أن يكون الإعلان الرسمي مساء الجمعة، لكن رئيس النادي أوربانو كايرو لم يتمكن من الحضور، بالتالي أبلغ الإدارة بأنه يصر على الحضور، ويجب تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى اليوم كي يكون حاضرًا.