رسمياً.. العراقي "آدم طالب" ينتقل لنادي تورينو الإيطالي (صور)

السومرية نيوز – رياضة



وقع نجم العراق في منتخب الشباب الموهوب آدم طالب، اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير 2024، رسمياً عقده مع نادي تورينو الإيطالي لتمثيل فريقه تحت 19 عامًا.



ويبلغ اللاعب آدم طالب 17 عامًا، وسبق له أن مثل منتخب شباب العراق في بطولتي كأس آسيا-أوزباكستان 2023، وكأس العالم-الأرجنتين 2023.

نادي تورينو يعلن اليوم بشكل رسمي تعاقده مع مدافع منتخب شباب العراق آدم طالب

😍🇮🇹



اهلا بك في معقل الرجال الدوري الاكثر تنافسيني وتكتيكي على مستوى العالم 🔥✍️ pic.twitter.com/aP4pFUOCb4 — جنون الكالتشيو (@Azuri99) January 12, 2024



ومؤخراً، أجرى نجم العراق للشباب آدم طالب مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي تورينو، عن طريق وكيل أعماله العراقي ماهر نوفل، حيث تم طرح اسم اللاعب على إدارة النادي الإيطالي، والإدارة تابعت وراقبت وضع اللاعب عن كثب لمدة من الزمن.



وكان من المفترض أن يكون الإعلان الرسمي مساء أمس الجمعة، لكن رئيس النادي أوربانو كايرو لم يتمكن من الحضور، بالتالي أبلغ الإدارة بأنه يصر على الحضور، ويجب تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى اليوم كي يكون حاضرًا.



ويحتل فريق تورينو المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإيطالي للشباب، إذ حصد 29 نقطة في 16 مباراة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث روما والوصيف ميلان، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.



ويعد نادي تورينو المحطة الثالثة للاعب آدم طالب بعد ناديي نوردسيالاند وألبورغ الدنماركيين، إذ بدأ المشوار الاحترافي للاعب فعليًّا في الأول من يوليو/ تموز 2022. ومؤخراً، أجرى نجم العراق للشباب آدم طالب مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي تورينو، عن طريق وكيل أعماله العراقي ماهر نوفل، حيث تم طرح اسم اللاعب على إدارة النادي الإيطالي، والإدارة تابعت وراقبت وضع اللاعب عن كثب لمدة من الزمن.وكان من المفترض أن يكون الإعلان الرسمي مساء أمس الجمعة، لكن رئيس النادي أوربانو كايرو لم يتمكن من الحضور، بالتالي أبلغ الإدارة بأنه يصر على الحضور، ويجب تأجيل الإعلان عن الصفقة إلى اليوم كي يكون حاضرًا.ويحتل فريق تورينو المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الإيطالي للشباب، إذ حصد 29 نقطة في 16 مباراة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث روما والوصيف ميلان، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.ويعد نادي تورينو المحطة الثالثة للاعب آدم طالب بعد ناديي نوردسيالاند وألبورغ الدنماركيين، إذ بدأ المشوار الاحترافي للاعب فعليًّا في الأول من يوليو/ تموز 2022.

ويمتلك نجم العراق في رصيده 12 مباراة دولية مع منتخب الشباب، وهو يجيد اللعب كقلب دفاع وكظهير أيمن ويبلغ طوله 1.85 سم، وتبلغ قيمته السوقية 100 ألف يورو، كما لم يلعب كثيرًا رفقة فريقه الدنماركي ألبورغ هذا الموسم، حيث شارك في ثلاث مباريات.