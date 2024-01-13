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أولى صفقاته بالميركاتو الشتوي.. الكرخ يعزز صفوفه بلاعبين اثنين
Alsumaria Tv
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أعلن نادي الكرخ، اليوم السبت، تعاقده مع الثنائي المحلي أحمد عبد الرزاق، وأنس مالك، في أولى صفقاته بالميركاتو الشتوي الحالي.
وقال النادي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي تعاقدت مع لاعبين اثنين لدعم فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية".
وأضاف البيان، أن "اللاعب الأول هو أحمد عبد الرزاق قادماً من نوروز، والثاني أنس مالك من نفط البصرة".
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