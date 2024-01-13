أولى صفقاته بالميركاتو الشتوي.. الكرخ يعزز صفوفه بلاعبين اثنين

وقال النادي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي تعاقدت مع لاعبين اثنين لدعم فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية".وأضاف البيان، أن "اللاعب الأول هو أحمد عبد الرزاق قادماً من نوروز، والثاني أنس مالك من نفط البصرة".